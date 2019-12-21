為何世界用成績劃分？女生數學太差留「離別信」出走：對不起爸媽

▲女學生因為成績不好，留下「絕筆信」後出走。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

成績可以代表一切嗎？上海一名女學生日前因為數學成績不好，達不到父母的要求，情緒很低迷，總是哭，最後留下一封離別信，透露想死的心情。她在信中也質問這個世界「為什麼會按成績劃分檔次」，之後就離家出走。

根據《看看新聞》報導，王先生11月29日早上一如往常去叫女兒起床時，突然發現房間空蕩蕩，只留下一張絕望的紙條透露，這幾天真的感覺非常累，在家裡好像呼吸不過來，「為什麼這個世界會按成績直接劃分檔次，它為什麼就不能用美術成績來劃分檔次呢」？

紙條上還寫著，就算努力寫了許多練習卷、問同學老師，但她從小數學就是不好，成績始終無法提升，這段時間都無法控制情緒，一想到傷感的事就落淚，「真的不想再堅持下去了，太難過了」，甚至想過死亡，這樣父母只要準備墓地辦後事就好。

警察局接獲報案後，發現女學生28日晚上曾在彰武路附近一間便利商店休息，且她沒有帶手機、身分證，身上也只有200元人民幣（約900元新台幣）現金，因此推斷她會再度到超商過夜，於11月29日找回離家出走女孩。

女兒之後透露，近期數學成績差，覺得愧對長輩的關愛與付出，才決定離家出走。王先生夫婦見到失走約20小時的女兒後，向女兒道歉不該這麼苛責成績，3人抱在一起痛哭。目前王先生女兒情緒已穩定，並回校讀書，也相當感謝員警的全力協助。