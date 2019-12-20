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英國下議院壓倒性通過「脫歐草案」　為明年1月31日脫歐鋪路

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▲▼英國國會新會期開議，支持脫歐民眾在國會外聲援。（圖／路透）

▲英國國會新會期開議，支持脫歐民眾在國會外聲援。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國首相強生所領導的保守黨陣營，在上週的國會大選中大獲全勝，新一屆的會期在19日展開，20日隨即以358對234票，壓倒性通過脫歐草案，替明年1月31日的脫歐鋪路。修正後的草案提到，法律上禁止政府延長脫歐過渡期，這代表英國與歐盟必須明年底前達成貿易協議。

國會議員周五首次在下議院辯論此脫歐協議草案，並就其大體的原則表決，由於保守黨在大選中大勝365席，比工黨及其他政黨加起來還多80席，明年1月7日至9日國會議員將進一步辯論草案，並且呈交上議院審視。

▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲英國首相強生趕在聖誕節假期前，完成脫歐草案表決。（圖／路透）

強生日前就承諾，會趕在聖誕假期前完成脫歐協議草案表決，並且禁止政府延長脫歐過渡期，必須在明年12月31日前完成所有脫歐程序，因為在草案中附加一項條款，從法律上禁止強生政府把脫歐過渡期延長超過2020年，所以他們的執政團隊與布魯塞爾之間的談判，只有11個月的緩衝期。

但反對者認為，此草案將為英國未來帶來不確定性，因為與歐盟談貿易協議可能需要很多年時間。工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）指控，保守黨已經廢除了對工人權利和兒童難民的保護，削弱了議會在英國脫歐談判下一階段的作用。

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