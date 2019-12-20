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法官霸凌女助理！嫌書記官刮痧太用力　逼女助理來按摩

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圖文／鏡週刊

新竹地院法官吳振富上班時間，以身體不舒服為由，先是要求杜姓書記官為他刮痧按摩2次，吳認為杜書記官按摩力道過強，竟4次要求女助理幫他服務，還要女助理自己攜帶刮痧石、萬金油等用具，女助理抗拒，還被霸凌，因吳的行徑離譜，經本刊踢爆後，今(20日)遭法官評鑑委員會移送監察院建議撤職。

司法院調查，吳振富共4次請女助理刮痧按摩，吳還將上身襯衫解開最上面二顆鈕釦，衣領往後褪至肩膀以下位置，命令女助理使用刮痧石於受評鑑法官頸、肩、背部刮痧，再以手指、手掌塗抹萬金油，以直接接觸皮膚之方式，按摩他頭部、太陽穴、頸、肩等處，每次刮痧按摩時間約15至20分鐘，次數共4次。

女助理對於被吳法官要求代為刮痧按摩，且過程有肢體接觸，感覺不舒服及不受尊重，今年3月間即以LINE傳送訊息，向吳法官表達男女有別，如果法官身體不適，建請由其他男性同事協助等語。

女助理在反應此事後，竟遭職場霸凌，吳法官大約有一個月左右時間，不交辦事情予女助理，開會也不通知女助理參加，還嗆女助理說，自己是事磊落之人，竟遭質疑人格，對LINE訊息內容相當不滿，並詢問甲助理是否真的需要這份工作，難道不能去外面事務所工作？

吳法官在遭查後，竟還找當事人企圖串供，要求當事人預先統一說詞，是「刮痧」而非「按摩」，且要說是出於同仁善意，並非畏懼權勢所為，並要求女助理對院內調查能口徑一致。

吳法官辯稱，因為法執行處同仁常須外出，進行查封、履勘或其他強制執行行為，同仁若有身體不適或中暑，同仁相互以刮痧、按壓穴道等民俗療法排除不適已經是習以為常的事，且女助理為人熱心，常主動關心並協助同仁。

吳法官說，自己因家中事情心力交瘁，執行處業務量又極為繁雜，身體極度不適，幸好杜書記官略懂穴道按壓及刮痧，為他刮痧2次，但因力道太強，隔日筋骨痠痛。同仁告知他，女助理有顆刮痧石及類似萬金油的物品可以協助，他在極可能昏厥的情形下，沒有能力自行開車就醫，於是請女助理至辦公室內幫忙刮痧及頭部穴道按壓，症狀確實緩解。

至於串供，吳法官辯稱，今年6月間，院內傳出他有不正當男女關係，他想到應是刮痧這件事，因此與女助理通話說明，避免以訛傳訛，他也強調，刮痧是自己提出請求幫忙穴道按摩，女助理主動提及稍微順便按幾個頭部、頸部及手部穴道，會促使身體機能回復更快，刮痧石及類似萬金油之物品是刮痧必備品，並非按摩之物。


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