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2019中國金融中心指數排名　上海第一南寧成長最快

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▲▼陸家嘴金融區夜景。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海浦東陸家嘴金融區夜景。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

中國（深圳）綜合開發研究院今（19日）發布第十一期「中國金融中心指數（CDI•CFCI）」，其中前四名分別為上海、北京、深圳、廣州四大一線城市，成都、杭州、天津、重慶、南京、武漢等緊追在後，而因大陸推進一帶一路戰略、加深與東協市場合作，廣西首府南寧成為排名上升最快的城市。

CDI•CFCI自2009年發布後，每年更新一次，對大陸31個金融中心按照金融市場規模、金融生態環境、專業化、特色化等發展角度，進行評選，綜合實力前十名分別為上海、北京、深圳、廣州、成都、杭州、天津、重慶、南京、武漢。

▲▼中國，人民幣，金融，經濟，大陸。（圖／視覺中國）

▲大陸研究機構公布新一輪的金融中心排名。（示意圖／視覺中國）

其中，前十強排名與去年一致，改變幅度較大的是南寧，因廣西建設面向東協的金融開放門戶，政策支持力度較大所致。據統計，2018年這31個多為省會城市的金融中心，金融業增加值累計達到了3.9萬億元，佔全大陸金融業增加值總量的比重為56%。

另若按金融機構實力排名，TOP 10分別是北京、上海、深圳、杭州、重慶、天津、廣州、成都、武漢和南京；按金融市場規模排名，TOP 10分別是上海、深圳、北京、鄭州、大連、杭州、南京、廣州、武漢和蘇州。

另從大陸政府支持力度來說，持牌金融機構引進落戶一次性獎勵最高的是濟南，按照標準最高獎勵可達1.2億元（人民幣）；業務發展補助最高的是深圳和杭州，辦公補貼最高可達5000萬元；私募投資基金發展支持力度最高的是成都，市區鎮多級獎補最高有望達到3200萬元；小額貸款類、融資擔保類以及融資租賃類機構發展支持力度最高的均是廈門，三者最高現金獎勵分別可達2000萬元、1800萬元和4000萬元。

值得注意的是，報告提到，廈門雖非省會城市，但因被賦予「建設兩岸區域性金融服務中心」的戰略使命，被大陸推動成為東南沿海地區的經濟和金融中心，其外資合資法人金融機構，尤其是具有台資背景的法人金融機構數量及佔比全國領先，在今年的排行中，金融政策綜合支持力度排全大陸第五，與其他副省會城市在綜合實力相比，排名比去年前進一位。

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