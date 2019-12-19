北市上億豪宅變棋牌社　暗藏麻將賭局兩度被抄

▲林姓屋主將上億元豪宅改裝成棋牌社，暗藏麻將賭局2度遭警方查緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正區1名屋主，竟將上億元豪宅改裝成棋牌社，在裡面掛羊頭賣狗肉大搞麻將賭場，警方2度上門逮人，並搜出麻將賭具以及充當籌碼的點數卡，警方訊後依賭博罪嫌將屋主移送法辦。

中正第二分局督察組接獲線報，1名70歲的林姓屋主從10月份開始，將辛亥路一棟價值上億元的豪宅改裝成棋牌社，警方10月底上門搜索，當場發現裏頭掛羊頭賣狗肉大搞麻將賭場，當場將18名員工以及賭客帶回送辦。

▲林姓屋主將上億元豪宅改裝成棋牌社，但卻掛羊頭賣狗肉大搞麻將賭局。（圖／記者邱中岳翻攝）

但沒想到，林姓屋主仍不改作風，繼續招攬賭客經營麻將賭場，警方於11月初再度上門搜索，當場查獲4桌賭客共16人以及1名員工在場，訊後再依賭博罪嫌送辦，而該棋牌社也在近日停止營業。

中正第二分局督察組組長林信介表示，林姓男子利用棋牌社名義申請商業登記項目，主要以休閒活動場館業為主，且店內還張貼「推廣健康競技麻將」與「嚴禁賭博」等標語作掩護，實際經營麻將賭場，變相利用合法掩護非法大搞麻將賭場。

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