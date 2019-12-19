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「開桌必備」美粒果蘋果蘇打　大容量重磅登場 歲末歡聚少不了它

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「開桌必備」美粒果蘋果蘇打　大容量重磅登場 歲末歡聚少不了它（圖／品牌提供）

▲美粒果蘋果蘇打推出1250ml全新大寶特瓶包裝，就是要讓你在聚餐時享受暢快（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

「美粒果蘋果蘇打」以香甜的蘋果味及綿密的氣泡口感，加上高顏值時尚包裝，一上市就擄獲大家的味蕾，讓網友大讚「超級好喝，全家人都被圈粉」、「單喝或是搭配美食一起享用都超爽口」，從5月上市以來就有許多網友力推、好評不斷，接近年底的聖誕聚會、跨年活動更有網友將美粒果蘋果蘇打封為「開桌必備」，想要在聚餐時讓大家眼睛為之一亮，拿出這一瓶絕對會變成目光焦點。

「開桌必備」美粒果蘋果蘇打　大容量重磅登場 歲末歡聚少不了它（圖／品牌提供）

「開桌必備」美粒果蘋果蘇打　大容量重磅登場 歲末歡聚少不了它（圖／品牌提供）

▲民眾喝過後表示，味道不會太甜，還有蘋果香氣，喝起來相當解油膩。

實際走訪街頭發現，熱炒店裡有民眾正在享用美粒果蘋果蘇打，民眾表示「吃熱炒時容易油膩，發現喝蘋果蘇打很解膩」、「很喜歡蘋果的香味，自然又好喝」、「酸酸甜甜還帶有蜂蜜香氣，喝起來很清爽」，全家人對美粒果蘋果蘇打都有很高的評價。

而網路上也有許多討論的聲音，網友表示，外包裝真的很時尚，黑色包裝超有質感，拿來拍照打卡也很適合；也有網友說，喝起來不會太甜很符合現代人口味，蘋果汁加上氣泡的獨特口感讓人不斷想回購，而且不管聚餐、熱炒或是台灣人最愛的火鍋趴，都很適合拿來搭配美食。

「開桌必備」美粒果蘋果蘇打　大容量重磅登場 歲末歡聚少不了它（圖／品牌提供）

▲不管是大人還是小孩，聚餐時超適合來一瓶美粒果蘋果蘇打。

聽到消費者的殷殷期盼，即日起美粒果蘋果蘇打推出1250ml大寶特瓶包裝，讓大家無論在家族聚餐、朋友派對、或是公司尾牙場合，都可以一起盡情享受香甜蘋果加上清爽氣泡的絕妙口感。接下來的聖誕節和跨年，別忘了準備美粒果蘋果蘇打大包裝，為聚會大加分，好吃好喝更好拍！

▼ 「開桌必備」美粒果蘋果蘇打大寶特瓶 1250ml隆重登場，快趁新年來臨前囤貨吧。

「開桌必備」美粒果蘋果蘇打　大容量重磅登場 歲末歡聚少不了它（圖／品牌提供）
 

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