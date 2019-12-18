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想變強壯！15歲男拿夾竹桃葉泡茶...隔天瘋狂腹瀉　醫愣：隨時會喪命

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▲男生,男人,肌肉,健身,健美,舉重。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲15歲男孩為了想要變得更壯，上網搜尋方法。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省南京市一名15歲男孩斌斌（化名）希望自己能變成壯男，於是便上網搜尋方法，沒想到卻讓自己陷入臨死邊緣。據悉，他得知夾竹桃葉具有「強心」效果後，就拿其來泡茶，不過隔天卻出現腹瀉、嘔吐等症狀，甚至還被醫生告知「隨時都有可能喪命」。

綜合陸媒報導，斌斌是一名學生，由於所學專業的特殊性，他平時進行體能訓練時，都消耗非常多的體力。為了減輕訓練壓力，加上又一心想變得強壯，他便上網搜尋「強心藥物」，無意間發現「夾竹桃」這種植物。

據悉，斌斌當時生吃了一片夾竹桃葉，但卻覺得沒有明顯的療效，衝動之下，又拿了20片夾竹桃葉來泡茶。他喝下的當天晚上並沒有感到任何不適，直到隔天一大早，竟出現了腹瀉、嘔吐、頭昏以及胃痛等症狀，隨後被家人緊急送往大醫院搶救。

▲夾竹桃的花朵。（圖／翻攝維基百科）

▲夾竹桃的花朵。（圖／翻攝維基百科）

該院急診醫學科的醫師表示，「斌斌剛送來時，血壓非常低，且每分鐘心跳只有40多下，情況十分危急，若無法找出合適又有效的治療方案的話，隨時都會有喪命的危險。」

由於，斌斌事後連續腹瀉多次，醫護人員決定幫他進行補液來補充體內水分。經過2天的治療和照顧，斌斌的病情終於得到有效控制，目前已逐漸康復，回歸到正常的學習生活中。

據了解，夾竹桃廣泛種植在大陸及東南亞一帶，其花和葉常常被作為緩解疼痛和刺激心臟肌肉的傳統中藥。夾竹桃雖含有較高藥用價值，但古書中記載，夾竹桃的葉子具有強心利尿、祛痰殺蟲的功能。在現代醫學中，夾竹桃的葉子、莖皮可製成強心劑，不過有劇毒。專家指出，若一次性服用夾竹桃乾燥葉3克，就有可能導致死亡。

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