派出所忠犬陪伴6年！鐵血警送最後一程「含淚樹葬」　化身金桔樹常陪左右

圖、文／周刊王

平鎮警分局平鎮派出所愛犬「拉拉」，6年前因走失而被收養，多年來陪伴派出所員警執勤，更憑可愛模樣撫慰報案民眾心靈，但牠近年老邁多病，近日更因關節老化而無法行走，員警因而集資募集醫藥費，並在其離世後為牠樹葬，使拉拉能化身金桔樹，繼續長伴派出所。

據了解，拉拉於2013年被派出所員警拾獲，當時牠一躍跳上警用機車，更賴在腳踏板不走，員警擔心狗兒體虛不耐流浪，立刻將牠帶回派出所飼養，原以為牠是走失犬，但協尋多日都未有飼主前來認領，拉拉就此成為派出所愛犬。

拉拉個性聰明、長相可愛，是值勤員警上班時的最好夥伴，民眾前來報案時，拉拉也會主動上前安撫人心，多年來早已是派出所最萌吉祥物，拉拉也在大家的疼愛中快樂成長。

但拉拉年齡已經十多歲，近日更因年事已高，髖關節退化而無法行走，派出所員警集資為牠募集醫藥費仍無法讓牠恢復健康，員警則不忍看牠在病痛中受折磨，送拉拉最後一程後，本該鐵血的員警揮淚為牠舉行樹葬，將其骨灰撒在派出所後院的金桔樹，讓這位「最萌忠犬」能長伴派出所。

更多 CTWANT 報導

女拉屎「3小肉球」滑出肛門！塞不進去晾在外面甩 大感染超慘

按摩到一半涼涼的...女客告性侵不成！ 法官：可能口水太多

肝衰竭治不好...5歲兒淚求「別救了」 絕望悲吐：媽不要哭，我們回家