環保少女坐地上傳「克難通勤照」　德國地鐵：她搭頭等艙

▲桑伯格搭乘火車時坐在地上。（圖／翻攝自推特／Greta Thunberg）



記者丁維瑀／綜合報導

瑞典16歲環保少女桑伯格（Greta Thunberg）15日在推特上傳她坐在火車地板的相片，只見旁邊放著行李，她似乎沒有位置坐，「搭乘擁擠的火車經過德國，我終於要回家了！」德國鐵路公司（Deutsche Bahn）隨後則感謝桑伯格選擇他們的服務，但如果她能提到自己受到頭等艙人員的照顧，那將會更好。

《衛報》報導，桑伯格日前參加於西班牙馬德里舉行的聯合國氣候會議，考量到碳排放量，她選擇沿途搭乘火車，拒絕乘坐飛機，她將回到瑞典首都斯德哥爾摩，與家人慶祝聖誕節。她日前則貼出自己坐在火車地面的相片，沒有位置的她望向窗外，旁邊擺放著滿滿的行李，看起來有些克難。

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

德國鐵路公司當時立刻向桑伯格道歉，承諾將會改進火車。不過，該公司之後刪除原本的貼文，並指責這名少女無視工作人員的努力，「親愛的格蕾塔，謝謝你在對抗氣候變遷的奮戰中，支持我們的鐵路從業人員，很高興你周六在ICE74與我們一同旅行」，接著話鋒一轉，「如果你也提到你在頭等艙座位受到我們團隊的友善照顧，那就更好了。」

德鐵證實，桑伯格在行經卡塞爾（Kassel）、漢堡（Hamburg）之間時，搭乘頭等艙。桑伯格則立刻回應，她認為德鐵以為她在批評擁擠的火車，對於她的貼文反應過度，此外，她是直到抵達哥廷根（Göttingen）後才有位置，「這當然不是問題，我從沒說過這是。充滿人潮的火車是個好現象，這代表人民對火車旅行有很高的需求！」