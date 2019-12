環保少女坐地上傳「克難通勤照」　德國地鐵：她搭頭等艙

▲桑伯格搭乘火車時坐在地上。(圖/翻攝自推特/Greta Thunberg)



記者丁維瑀/綜合報導

瑞典16歲環保少女桑伯格(Greta Thunberg)15日在推特上傳她坐在火車地板的相片,只見旁邊放著行李,她似乎沒有位置坐,「搭乘擁擠的火車經過德國,我終於要回家了!」德國鐵路公司(Deutsche Bahn)隨後則感謝桑伯格選擇他們的服務,但如果她能提到自己受到頭等艙人員的照顧,那將會更好。

《衛報》報導,桑伯格日前參加於西班牙馬德里舉行的聯合國氣候會議,考量到碳排放量,她選擇沿途搭乘火車,拒絕乘坐飛機,她將回到瑞典首都斯德哥爾摩,與家人慶祝聖誕節。她日前則貼出自己坐在火車地面的相片,沒有位置的她望向窗外,旁邊擺放著滿滿的行李,看起來有些克難。

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o