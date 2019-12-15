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好友跨坐身上痛毆10分鐘…他雙眼浮腫「無法臉部辨識」！3天後顱內壓上升暴斃

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▲▼士林福順公園。（圖／翻攝Google Maps）

▲士林福順公園。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台北報導

台北市詹姓男子107年與郭姓友人在士林福順公園爆發衝突，竟仗著酒意跨坐在郭男身上，朝期臉部不斷揮拳痛擊，打到好友眼睛浮腫、無法睜開，就連警方也一度無法使用臉部辨識系統確認身分。當時郭男還不願與好友計較，堅持不提告，孰料3天後，郭男卻突然暴斃身亡。檢方解剖相驗後，確認死因為顱內出血；士林地院一審認為，郭男死因與詹男施暴有密切關係，因此依傷害致死罪嫌判處7年2月。詹男不服再上訴，遭高等法院駁回，全案仍可上訴。

判決書指出，詹男與郭2人為好友，107年1月16日下午，2人酒後在士林區福順公園發生口角，互相嗆聲、拉扯，詹男仗著酒氣，不顧郭已因拉扯仰躺倒地，仍跨坐在其身上朝他頭、臉、胸等處不斷揮拳痛毆10餘分鐘，直到警方獲報趕抵現場後，才終於罷手。

當時2人雙雙被帶回派出所，郭男臉部嚴重外傷，不但左眼臉頰浮腫瘀青、嘴角破皮流血，且雙眼還腫到無法完全睜開，但郭男不願與好友撕破臉，堅持不提出告訴，警方最後也只能讓2人離開。翌日中午，詹、郭2人再度於福順公園碰面聊天，但郭男走到路旁小解時卻突然仰躺在地，並表示腳痠、想要休息；詹男兩度上前查看，見郭雙眼緊閉、狀似入睡，因此未再多加理會。直到當天下午5時許，附近民眾發現郭男倒地許久仍未起身，驚覺情況有異急忙報警，但這時郭男已經意識不清，呈現重度昏迷，緊急送往醫院搶救後，仍於同月20日凌晨3時許宣告不治身亡。

事後檢警會同法醫解剖相驗，發現郭男左額挫傷、左後顱底枕骨7公分現狀骨裂、顱內右側瀰漫性硬膜下出血100公克、蜘蛛膜下腔出血等，因此研判郭男的死與前一日詹男揮拳痛毆有密切關係。

對此，詹男雖坦承確實有動手打傷郭男，但當天2人前往警局時，郭男仍還可正常對話，且當下還明確拒絕就醫；另一方面，翌日郭男昏迷送到醫院急救時，是家屬拒絕開刀，害其延誤就醫，因此死因與他無關。

士林地院法官一審時依據鑑定資料，認為郭男受傷當天無明顯症狀，可能是傷勢尚屬輕微，顱內壓未立刻上升，因此神智尚可，待顱內緩慢出血、內壓持續上升後，終於在隔日倒地昏迷，傷勢明顯與詹男有因果關係；且當時2人同赴警局，警方還無法用臉部辨識系統確認郭男身分，足見詹男下手之重，衡量其犯後毫無悔意，且未與死者家屬達成和解，因此依傷害致死罪嫌判處詹男有期徒刑7年2月。詹男不服提出上訴，但遭到高院駁回，維持一審判決，全案仍可再上訴。

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