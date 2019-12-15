「帝寶貴婦」賣7.5億豪宅...拿110萬支票還債！交易失敗遭控侵占　判決出爐

▲陸女遭控侵占，被判無罪。（圖／示意圖，非本案／記者徐斌慎攝）

記者林昱萱／台北報導

一名陳姓男子經人提起有「帝寶貴婦」之稱的陸女的房地後，想要以低價購入，因此委託代書聯繫買房，並請會計開了2張總價值110萬餘元的支票，代繳陸女先前墊付之銀行房貸利息及台灣金服公司之服務費用，不過雙方之後交易失敗，但陸女已先將支票拿去支付債務，因此遭到檢察官提起公訴，但法院審理後認為，無法認定陸女知道於正式契約簽立前不得挪用支票，因此判她無罪。

判決指出，陳男於2016年12月間，欲以低價購入該帝寶房地，因此委由代書聯繫房地買賣事宜，並約定於2017年1月16日，到鄭姓男子的辦公室談論購屋細節，而他認為該屋已設定第二、三順位抵押權，產權複雜，因此希望透過台灣金融資產服務股份有限公司承作，並開了2張總價值110萬6968元的支票，分別代繳陸女先前墊付的銀行房貸利息、台灣金服公司的服務費用。

檢方認為，在買賣契約正式簽立前，不應提示系爭支票，陸女意圖為自己不法之所有，於當日簽收系爭支票後，隨即在上址辦公室將系爭支票交予鄭男，做為清償債務，因此認為她涉嫌侵占。對此，陸女表示，曾簽收系爭支票並交予鄭男，但堅決否認有犯下侵占的犯行，而她辯稱，自己於美國經鄭男通知該屋可出售，因此返國簽約，而自己認為2017年1月16時，就已經談定了，只是約還沒簽，如果沒有意願買，陳男為何要給自己支票。

另外，鄭男也證稱，當時是談好價錢才請被陸女回來，而自己請她回來時，也是說房子賣成了，請她回來簽約。對此，法官勘驗鄭男、代書等人的證詞後認為，檢察官的舉證仍存有合理懷疑，未達能形成被告有罪之法律上確信之程度，因此判陸女無罪。

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