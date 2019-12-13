遊戲迷有福了！Apple Arcade推出「買10送2」年費方案

▲Apple Arcade。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade今（13）日推出了新優惠方案，原先一個月需付170元的訂閱服務，如果玩家選購年費方案則僅需付1,690元，相當於買10個月就送2個月。

據了解，Apple Arcade平台上的遊戲眾多，其採用平台訂閱制的方式向玩家收費，一個月僅需花170元就盡情遊玩平台上的所有遊戲，且Apple Arcade的遊戲都不需要再內購，遊戲內也不會有廣告。

而現在Apple為了吸引更多玩家加入，因此在今日推出這項年約方案，一年的年費僅收1,690元，相當於只要付出不到10個月的訂閱費，平台上的遊戲一年內都能任你遊玩。

▼Apple Arcade月費、年費方案。（圖／Apple提供）

Apple Arcade平台最大的好處在於，只要是搭載iOS 13、iPadOS 13、tvOS 13和macOS Catalina等作業系統的iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV和Mac裝置都能操作Apple Arcade的遊戲，且遊戲進度也都會同步到iCloud，玩家不必受限在任何一種裝置中玩遊戲。