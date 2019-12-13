合庫要找張綱維談還債計畫！坦承小坪頂105戶爛尾樓是抵押品　鎖定其他精華區不動產

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

遠航董事長張綱維今（13）日上午終於現身，強調遠航並沒有要解散、沒有要停業、沒有要資遣員工，對於最大的債權行合庫來說，可以說大鬆一口氣，但合庫也說，目前還未找到張綱維本人，希望在最短的時間內，找他當面討論財務和還債計畫。

根據金管會統計，共有3家債權銀行，總曝險金額約23億元，目前銀行帳上都還是正常授信，其中，合庫是最大債權銀行，自貸放款22億元，其餘2家銀行則是一銀跟土銀，放款金額相當小，金額不超過1億元，曝險金額都約幾千萬元。

請繼續往下閱讀...

合庫表示，這兩天尚未找到張綱維本人，但會盡量了解目前張剛維的財務狀況，因為最新一期的財務報告尚未出爐，還不確認遠航是否「淨值為正」，還有張綱維的財務缺口有多大，這都必須與他討論過後，才有下一步動作，而合庫已經有保全債權的動作。

合庫說，雖然遠航確實有跳票的情況，現在該筆款項也還沒有付，但合庫說只要在期限內補繳，還是可以註銷。

合庫也證實，張綱維確實有將把新北市淡水區小坪頂號稱八卦山的105戶爛尾樓作為抵押，但合庫強調，張綱維其他的不動產包含台北市、台中市、高雄以及花蓮的不動產都是精華區，爛尾樓只是債權的一部分，目前抵押的價值還是超過債權。