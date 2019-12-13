遠航「切票切到一年後」　林佳龍：交通部半年前就發現不對勁

▲遠航停業，交通部長林佳龍受訪說明。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空昨宣布無預警停飛，今日起全面暫停營運，交通部民航局指出，逾500名旅客因此滯留在外，觀光局也表示有超過3000人出入團受影響。交通部長林佳龍今首發聲，他強調，遠航設有上億元的消費者信託專戶，社會大眾不必恐慌，他也坦承，交通部半年前就發現，遠航有切票切到一年後的狀況，營運狀況也不透明。



林佳龍今日針對遠航停飛一事發表談話，他表示，交通部近兩年來有發現遠航的異常營運狀況，也有進行財務查核，因此事先設立了消費者信託專戶，目前帳戶內仍有上億元的金額，社會大眾不必擔心，強調後續退票等費用都可拿回。

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▲遠航MD-82型客機落地滑行。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍表示，昨日並未與遠航董事長張綱維接觸，他表示，遠航不斷放出要購入新機或有人接管的消息，最後都未實現，他無奈嘆「誠信應是公司的重要資產」。

林佳龍表示，交通部已召開3次應變會議，500名滯外旅客預計今日就可完成疏運，春節疏運也會協調其他航空公司加開班次、放大機型，並協調觀光局處理受波及的旅行社問題。

交通部表示，已經協調華信與立榮航空今起協助，金門加班6趟來回，共計12架次；澎湖加班趟來回，共計4架次。春節即將到來，交通部會持續協調增班或放大機型以補足運能。另外，交通部昨晚派員勸說遠航，呼籲遠航董事長張綱維出面說明，遠航透過私人管道向交通部承諾，今早張綱維將出面說明，遠航今也已證實張綱維將於上午11點出面。

▲遠航停業，松機櫃檯民眾排隊辦理退票。（圖／記者李毓康攝）