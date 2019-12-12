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火鍋季來了！茼蒿需求量急速增加　產地賣到好價錢每公斤65元

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▲傳統市場菜攤因茼蒿量少價高，高民眾購買意願低，也推出兩包優惠價吸引顧客，來提升買氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲生鮮超市販售茼蒿，分裝約180公克，售價50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年出現暖冬現象，屬於冬季種植適應低溫生長的茼蒿，農民種植意願降低，產量少，月初天氣轉冷低溫降雨，冷颼颼不管是吃薑母鴨、羊肉爐或煮火鍋進補，民眾就想到食材不可或缺的應景蔬菜茼蒿，消費市場茼蒿需求增加，西螺果菜市場近日交易平均價每公斤65元；薑母鴨業者嘆，茼蒿價格高漲，暫無供應。

茼蒿屬於冬季蔬菜，冷涼的氣候適宜其生長，目前茼蒿產季，受到暖冬影養農民不敢大量種植，就怕氣溫太高茼蒿長不好。雲林廖姓農民說，茼蒿下菜籽後，需要65天才能採收上市，今年入冬後白天氣溫高，深怕茼蒿菜籽無法發芽，農民不敢種植，上週氣溫驟降又降雨，市場需求量增，茼蒿量少價格上揚。

請繼續往下閱讀...

西螺果菜市場表示，由於產區受連日低溫，短期葉菜類氣候因素，導致生長情形延緩，到貨量減，承銷商需求意願高，價格上漲。茼蒿交易價上價每公斤85元、中價69.2元、下價30元。傳統市場林姓菜商說，茼蒿量少價高，高民眾購買意願低，也推出兩包優惠價吸引顧客，來提升買氣。

薑母鴨高姓業者指出，茼蒿受到寒流及降雨影響，顧客點菜率提升，但價格從45元漲到80元，價格變貴調漲價錢，顧客未必能接受，加上雨後採收葉面水傷賣像不好，店內還有高麗菜、萵苣、玉米等火鍋蔬菜供選擇，目前暫停供應茼蒿，等價格穩定再提供校費者選擇。

根據西螺果菜市場昨日茼蒿交易價格平均每公斤64.7元。其他葉菜每公斤平均交易價小白菜26.5元、青江白菜27.3元、空心菜47.1元、萵苣28元、芥菜26.9元、芥藍菜33.3元、白莧菜68.8元、油菜26.3元、茴香51元。

▲傳統市場菜攤因茼蒿量少價高，高民眾購買意願低，也推出兩包優惠價吸引顧客，來提升買氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲傳統市場菜攤因茼蒿量少價高，高民眾購買意願低，也推出兩包優惠價吸引顧客，來提升買氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

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