瘋電影／印第安納瓊斯：命運輪盤　納粹是完美的反派

文／賴賴

瘋言瘋語：

沒想到還可以看到這麼古老的動作片，雖然男主角已經上年紀了，但是身手依然矯健，有了電腦特效的幫忙，只要體能狀態都維持住，就算是老梗新炒還是好看，動作片就是鐵效果，看得是節奏和好人壞人的對戰，這片前半比較沉，過三分之一開始精彩，結局有驚喜，好看的娛樂片，誠意滿滿。

印地安瓊斯就是走古老冒險路線，尋寶類題材，每次都有遠古來的寶物，這次這個符合時代需求，阿幾米德的時光機，設計上有點奇怪但因為節奏緊湊所以也沒關係，最重要的就是到底回到過去沒，納粹主義的壞蛋想要回去納粹時代重振過去雄風，改變歷史，這種回到過去的設定很有戲，簡直就是令人髮指的壞蛋，使得戲劇張力更加提升，壞人死掉就大快人心，生活中壞人通常都逍遙法外或執掌權勢，老百姓只能在戲劇中發洩，好看啊。



片 名：印第安納瓊斯：命運輪盤

英文片名：Indiana Jones and the Dial of Destiny

類 型：動作、冒險

上映日期：2023-06-29

片 長：02時34分

導 演： 詹姆士曼格(James Mangold)

演 員： 哈里遜福特(Harrison Ford) 、 菲比沃勒布里奇(Phoebe Waller-Bridge) 、 波伊德霍布魯克(Boyd Holbrook) 、 邁茲米克森(Mads Mikkelsen) 、 安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas) 、 陶比瓊斯(Toby Jones) 、 湯瑪斯柯瑞奇曼(Thomas Kretschmann)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

《印第安納瓊斯：命運輪盤》劇情敘述考古冒險家瓊斯博士即將退休，他正準備迎接他平穩安定的生活，他的教女海倫娜卻找到一件在二戰期間被發現的古代遺物，這個古文明產物足以摧毀現今的和平，於是印第安納被迫再度騎上馬，展開他人生最後一次冒險。該片是由《賽道狂人》、《羅根》導演詹姆士曼格執導，電影網羅了不少國家的實力派演員，包括《追殺夏娃》英國女星菲比沃勒布里奇、《奇異博士》的丹麥男星邁茲米克森、西班牙著名演員安東尼奧班德拉斯以及德國的湯瑪斯柯瑞奇曼。

▲反黑臉無疑就是壞蛋。

▲80歲還能在野外奪寶，只有哈里遜福特能辦到了。

▲疫情後有多久沒看到這種場面了。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI