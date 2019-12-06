批大學校長「球員兼裁判」　學生籲校務基金稽核要納學生代表

▲許多學生團體今日要求大學校務基金應公開透明，建立獨立監督機制，並納入學生代表，以免淪校長小金庫。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國立大學院校校務基金設置條例於104年修正後，校務基金管理委員會由校長當召集人，使得大學的治理權及監督權無法獨立運作，有「球員兼裁判」之虞。台灣學生聯合會等13個學生組織今（6日）到教育部陳情，提出國立大學校務基金應公開透明，具獨立監督機制，並落實學生參與等訴求，建議修改「國立大學院校校務基金設置條例」。

台大研究生協會會長王昱鈞表示，「大學自治」不是一個說詞，它代表一個學校能夠形成一個能夠讓每個參與者與相關者相互溝通，有可供考驗討論的運作規則，而學生亦是校園的主體，理應參與校務基金的管理與監督，以有效協助學生完成學習目標與學習生活要求。

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▲教團表示，應修改相關條例，另設經費稽核委員會來監督國立大學財務。（圖／記者崔至雲攝）

經過台灣學生聯合會調查全國48間國立大專校院的狀況後發現，僅有4所大學以法規保障學生出列席校務基金管理委員會，此情實與校園民主的精神相悖。台灣學生聯合會理事朱軒立表示，學生並非大學的過客，而是校務推行的主體；校務基金作為大學校務的核心，自然必須由行政單位與師生共同管理、監督，以落實公開透明的校務共治精神。

曾經擔任100年度台大稽核會召集人的國教行動聯盟理事長王立昇指出，當年稽核會在稽核學務處的經費使用時，學生代表彙集了許多台大學生對太子學生宿舍使用狀況的意見，稽核會於是作出了多項建議，除了針對收費、隔音問題等促請學校積極處理外，並建議BOT案之建案過程應由規劃單位、招標單位及使用單位共同參與。

高教工會創會理事長戴伯芬則指出，大學校務基金的運用項目包含補助學生與老師的學術研究。然而各大學卻並未能有效的運用校務基金，提升學術研究環境以留任老師，造成人才外流。此外，各國立大學校務基金均出現赤字，卻沒有一套有效的機制可以去揭露、監督，稽核和開源節流，因此進行修法是絕對必要的。

▲王昱鈞表示，學生才是校園的主體，理應參與校務基金的管理與監督，以有效協助學生完成學習目標與學習生活要求。（圖／記者崔至雲攝）

學生及教育團體強調「兼聽則明」，稽核會可以扮演偌大校園中各成員(學生、教師、學院、各處室)與校長間的溝通橋樑，亦可作為學校與外部稽核單位(審計部)的緩衝平台，對於校長的治校可發揮正向的作用。教育部每年補助國立大學院校560億，應善盡督導之責，並大力促成設置條例的修正。



對此，不具名的國立大學校長指出，校內師生對於校務基金的異議，通常是對基金的分配有意見，但稽核委員會只負責事後監督，無法改變資源分配，應釐清師生想要參與的是經費的事前分配管理？還是事後的稽核監督？

他也說，「稽核更」很專業，很多教授不想管，況且蓋章了就要負責任，過去也曾有大學運作校內稽核委員會，最後都不了了之，還是須交由外部專業稽核人員管理，相信國立大學的每一分錢都在龐大且獨立的主計室人員管理下，一毛都跑不掉。

教育部高教司科長吳志偉則回應，有關國立大學校務基金設置條例的修法案，目前立法院已經排入審查的程序，進入朝野協商那部裡面，未來也會配合立法院的審議程序，來積極配合。

