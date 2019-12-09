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日媒讚煮出世界一白米飯　Vermicular IH鑄鐵電子鍋台灣開賣

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▲Vermicular IH鑄鐵電子鍋。（圖／品牌提供）

▲Vermicular IH鑄鐵電子鍋在台上市。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一些喜歡用鑄鐵鍋的人們，除了Le Creuset、staub等歐洲品牌之外，日本品牌Vermicular其實也在台灣鑄鐵鍋界小有知名度，飲食習慣與台灣相近的日本，在對米飯的要求應該只有台灣人最懂，Vermicular在台新上市的IH鑄鐵電子鍋，打著號稱煮出世界最好吃的白米飯，要價近3萬元搶市。

▲Vermicular IH鑄鐵電子鍋。（圖／品牌提供）

先無論世界最好吃的白米飯是媽媽煮的還是Vermicular IH鑄鐵電子鍋做的，Vermicular自家有針對鑄鐵鍋設計的獨特技術，密合度、導熱程度都會影響煮出來的白米品質，鍋子的表面做得平滑，能讓對流順暢，食材也不易沾黏。

▲Vermicular IH鑄鐵電子鍋。（圖／品牌提供）

而最大的特色，常用鑄鐵鍋的人都知道，鍋內沸騰時湯汁有時會從鍋緣溢出，Vermicular增加「蒸氣噴出口」抑制溢鍋的功能，在鍋蓋上設計了環狀集水圈，避免因水珠滴落而使米飯變得黏糊。此外，沒有一般炊飯器的保溫蓋設計，而是在IH鑄鐵電子鍋內置散熱風扇，透過冷卻效能，使米呈現亮澤與飽滿。

▲Vermicular IH鑄鐵電子鍋。（圖／品牌提供）

除了煮白米飯，Vermicular IH鑄鐵電子鍋也兼具無水料理鍋的功能，三層琺瑯塗層產生遠紅外線，從食材中心開始加熱，鍋底凸起紋理的設計也有促進蒸氣對流的功能，目前正式在台預購，提供3款機身顏色，售價29,500元。

▲Vermicular IH鑄鐵電子鍋。（圖／品牌提供）▲Vermicular IH鑄鐵電子鍋。（圖／品牌提供）

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