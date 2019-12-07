蔡壁如、學姐可領年終？　柯文哲：不要把人家想的那麼壞

▲蔡壁如出席李旻蔚競選總部成立。（圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／台北報導

綠黨桃園市議員王浩宇6日爆料，台北市政府顧問蔡壁如、副發言人「學姊」黃瀞瑩請事假，拖到本月6日選擇離職是為了領年終獎金，蔡壁如至少可以領到超過20萬的年終獎金、而學姊也有十幾萬元。」對此，民眾黨主席柯文哲強調，按流程在走，不要把人家想的那麼壞。

柯文哲表示，請假他們先請，不過等中選會資格審查通過後，他們就會正式離職，我們本來就有照行程在走，不要把人家想的那麼壞，我們都有流程圖，一條條在走。

蔡壁如受訪則說，之前就講過了，我們一旦登記就會請假，為了行政中立；再來就是12月5日，中選會確定我們資格沒有問題「就辭職投入選戰」，她其實不曉得上班到幾月幾號才會有年終，這不在她們的考量裡面，「我們純粹考量中選會資格審核」。

對於至於綠黨的批評，蔡壁如強調，一開始就講好中選會沒有問題就辭職，謝謝綠黨幫她計算年終獎金，因為她都不曉得自己有年終獎金。

另外，永齡基金會執行長劉宥彤在臉書上與網友互嗆提到，「請民眾黨把高虹安還回來」。蔡壁如說，劉宥彤說是跟網友鬥嘴鼓，彼此之間有空再打電話給劉宥彤，她昨天有碰到高虹安，問說要不要溝通一下，高虹安說「我們沒有問題」，看起來是沒有問題。