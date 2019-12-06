男友荷包這下安心了？AirPods Pro聖誕節前無法在台上市

▲AirPods Pro在台上市時程遙遙無期。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

昨（5）日才有經銷商傳出AirPods Pro表訂在12/10當週週末正式在台發售的消息，不過蘋果經銷商德誼數位（DE）在昨日下午在官方粉絲團發出公告指出，「AirPods Pro將於12/25優先開放預購」，這也意味著AirPods Pro在聖誕節前無法順利在台上市。

德誼數位原先是在官方粉絲團上公告，「AirPods Pro將在12/10開放預購」；不過似乎是原廠的進貨時程突然改變，因此不得不將公告內容改為12/25才開放預購。

有經銷商就向《ETtoday新聞雲》記者透露，原廠今早突然通知經銷商們，「AirPods Pro本季不太可能會到貨」，上市時程仍遙遙無期。

另外，記者也詢問了另一家蘋果經銷商Studio A有關AirPods Pro的發售消息，Studio A僅表示，目前已經開放「會員預約」AirPods Pro，原廠正式開賣後會陸續通知會員至門市取貨。目前還未有明確時間，不過屆時會第一時間讓預約會員知道。

▼德誼數位開放預購AirPods Pro時程從原先的12/10更改為12/25。（圖／翻攝自DE粉絲團）

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