花蓮悅農協盟有機農業品牌　成功打開有機當地小農產業商機

▲君達集團首創在地《有機農產展銷平台樂活館》，攜手花蓮有機耕作農友，成立悅農協盟，進駐「花蓮秧悅千禧度假酒店」，成功打開品牌 。（圖／君達集團）



記者陳崑福／花蓮報導

有機香草的君達集團，首創在地《有機農產展銷平台樂活館》，攜手花蓮當地近60戶的有機耕作農友，成立悅農協盟，並以「花蓮悅農F.O.R. Hualien」標章，創造六產創新價值鏈，2019年進駐國際星級綠色酒店「花蓮秧悅千禧度假酒店」，成功打開品牌。

▲▼君達集團董事長尹純綢致詞、花蓮秧悅千禧度假酒店《有機農產展銷平台樂活館》。

花蓮縣政府積極推動有機農業，透過六級產業化成功推動農業升級轉型，發展高產值休閒農業觀光，打造幸福花園城市。

君達集團34年來深耕有機香草，攜手當地有機耕作農友，成立悅農協盟並以”花蓮悅農F.O.R. Hualien”標章，創造六產新價值鏈，於日前在「花蓮秧悅千禧度假酒店」舉辦座談會，邀請農友等參與，藉由該酒店《有機農產展銷平台樂活館》為起始廊道，進而在全省各大通路設立”悅農協盟”有機農特產專賣區、小農展銷市集等共同行銷，透過產、官、學資源的整合再帶動地方產業，提升產業多元價值，開創花蓮有機農業共同品牌行銷新契機與國際接軌，反應熱絡。



君達集團創辦人尹純綢董事長表示，經多年努力，去年成功串連在地有機小農，結合小農故事、品牌策略與綠色平台的經濟模式，推動花蓮優質的有機農產品。今年有機柚子、有機芋頭、有機黃豆、有機黑米等保價收購、行銷，獲到國內外消費者與觀光客青睞。

她說，繼2019年，花蓮有機小農產品陸續進入新光三越百貨超市、有機緣地連鎖專賣店、長榮航空獲得熱烈迴響後，2020年預計在大台北地區、新北市與台中市等文創概念超市、大都會百貨超市設立專屬的有機農特產專賣區，啟動花蓮有機健康、幸福大縣的行銷列車。

►IG激推單品來了！「平價版青春露」超狂價快殺