「愛心齊傳電生命不斷線」　安平區公所與8間宮廟簽訂移動式發電機支援協定

▲台南市安平區公所與8間宮廟簽訂移動式發電機支援協定，以支援停電時居家維生器材之使用呼吸器民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區公所為強化災害防救，以提供居家維生器材使用者在面對平時或災時無預警停電時因應機制，特與安平區西㡣殿、開台天后宮、興和宮、文朱殿、三靈殿、靈濟殿、金龍宮、安平杭州殿等8間宮廟，簽訂移動式發電機支援協定。

安平區長賴青足表示，依據社會局提供的名冊，列管本區居家維生器材之使用呼吸器之身障保全人口不在少數，當這些弱勢民眾面臨無預警斷電或限電時，會對他們的生命安全造成最大威脅的時刻，為了給予這些居家維生器材使用者一個安心、安全的生活環境，強化災害防救能量，安平區公所向宗教團體尋求移動式發電機支援，以利災時迅速調度，在此特別感謝安平開台天后宮等8間宮廟，一得知需要防災救護支援立刻義不容辭馬上答應，讓安平區公所於停電時能迅速調度發電機支援。

安平區公所發揮公私協力合作精神，2018年度除與和裕土木包工業、山本水電材料行簽訂工程行發電機支援協定書外，同年10月媒合國際獅子會蔡基隆主席大力贊助捐贈小型備電機6台，以充實避難收容所災害防救物資能量。2019年再度媒合8間宮廟簽訂移動式發電機支援協定書，更加確保給予民眾最即時的資源保護，達成政府、民間團體、民眾三方緊密的安全保護網。

除了提供移動式發電機因應斷電危機外，安平區公所於每季皆會指派里幹事會同里長一同訪視轄內居家維生器材使用者使用情形，隨時掌握、聆聽民眾需求，並發放維生器材使用者專屬宣導單，提醒民眾遇斷電時的緊急處理方式及協助管道資訊，以此強化使用者第一時間的應變能力，讓安平區的防災應變能力及防護能力更加完備，守護民眾順利度過危機。

台南市長黃偉哲強調關懷弱勢，一直是市府重要政策及努力目標，整合所有慈善團體之愛心資源及簽訂相互支援協定，共同建立全方位安全防災體系是刻不容緩的事，也讓有需要幫助的人都能感受到社會對他們的重視和關愛。台南市民政局、社會局、災防辦總是一再提醒要保護居家使用維生器材身障弱勢之市民，當發生停電災情隨時備有發電機支援，將救災與防災知識落實生活中，增加災時公私協力資源整合，以達成安全社區的目標。

安平區長賴青足非常感謝這些宮廟能投入協助救災工作，雖然希望這是備而不用，但若萬一災害真的來臨了，相信加入民間的力量，公私合力互助共濟，一加一大於二，更能發揮救災效能，期望藉由公私協力互助合作，強化防救災能量，用愛出發，用愛發電，提供市民於斷電時最即時的處理。