紐約直擊／Selena Gomez愛用成「爆款」App　《Unfold》入選年度App趨勢

▲《Unfold》App。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／紐約報導

Apple今（3）日公布了App Store年度最佳遊戲與App，在活動當中有一款攝影類App《Unfold》，雖然沒有入選今年度最佳App之列，不過倒是入選了年度App趨勢；而這款App當初之所以會爆紅，原因是因為美國小天后Selena Gomez（席琳娜戈梅茲）經常使用這款App後製、上傳照片到IG中與粉絲分享。

《Unfold》開發者指出，使用者可以在拍攝完照片後，開啟這款App，你可以選擇單張或多張進行簡單的排版，App當中早已預設好超過150種模版任君挑選；而後你也可以透過App來套用10種濾鏡、加入文字、調整字型/字體，或者是貼上個性圖章。

▲用《Unfold》進行簡單的照片編輯、排版，讓你瞬間變身IG網美。（圖／記者邱倢芯攝）

《Unfold》早在幾年前就已推出，且早就成為網美、網紅的愛用排版App，如果想讓自己的IG狀態、現實動態更精緻、吸引人的話，不妨可以下載《Unfold》來試試看。

此外，如果你不想要跟大家一樣使用免費的模板，那麼你也可以課金「解鎖」其他更美的付費模板。

據了解，今年入選為年度App趨勢的應用程式有《Unfold》、《Anchor》、《Canva Stories》、《Filmr, Mojo Stories Editor》、《Over》、《Spark Camera》、《Steller》、《StoryBoost: Story Editor》。

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