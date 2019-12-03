鮮肉法官妻是網美！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

▲苗栗地院法官何星磊（圖）經常與婚紗網紅妻子藍星沙出國，承審案件常審不完，升等案遭延。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

29歲苗栗地院年輕帥法官何星磊，被指常出國陪網紅老婆「藍星沙」，跑遍世界各地取景，但他承審案件常審不完，3年逾70案無法如期宣判，9月還以在職進修名義請假2個月赴美，同時恰巧可以陪妻生產，他被司法院人審會認為敬業態度不佳，升等案因此遭延長。

何星磊目前仍是候補法官，必須升等為試署法官及實任法官，才可避免被淘汰，進而取得終身職保障，司法院對他的工作態度有疑議，早在10月8日的人審會討論升等案時，即決議要求他親自到場說明，當時何星磊已在美進修，同時間，他的妻子則已在美待產。

11月12日，何星磊匆匆從美國趕回台灣，急赴司法院爭取自己的升等案，目前仍是候補法官的何星磊，原訂今年升等為試署法官，卻被司法院擋下，原因是他被指經常出國，造成承審案件無法如期宣判，何星磊卻以再開辯論的方式，已造成案件拖延，近3年已有70件，雖然一切合法，但已嚴重影響當事人權益。

何星磊因此回國向人審會報到時，他辯稱辦案成績非最差，但司法院對他的敬業精神仍有疑義，決定延長候補，暫不予升等，因何星磊不時出現在妻子「藍星沙」的網站，法界有不少心懷疑他是否涉及兼職替妻子經營婚紗攝影，加上他案件常審不完而再開辯論，司法院因此進行調查。

知情人士指出，一旦何星磊被認定涉兼差，升等機會更渺茫，屆時再不能升等，只能辭職去當律師或網紅，初為人父的何星磊，恐得為法官之路能否延續傷神。



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