　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鮮肉法官妻是網美！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲苗栗地院法官何星磊（圖）經常與婚紗網紅妻子藍星沙出國，承審案件常審不完，升等案遭延。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

29歲苗栗地院年輕帥法官何星磊，被指常出國陪網紅老婆「藍星沙」，跑遍世界各地取景，但他承審案件常審不完，3年逾70案無法如期宣判，9月還以在職進修名義請假2個月赴美，同時恰巧可以陪妻生產，他被司法院人審會認為敬業態度不佳，升等案因此遭延長。

苗栗地院法官何星磊（右）參與妻子藍星沙（左）的婚紗網站，遠赴冰島取景，卻因辦案績效不佳遭暫緩升等。（翻攝臉書）

何星磊目前仍是候補法官，必須升等為試署法官及實任法官，才可避免被淘汰，進而取得終身職保障，司法院對他的工作態度有疑議，早在10月8日的人審會討論升等案時，即決議要求他親自到場說明，當時何星磊已在美進修，同時間，他的妻子則已在美待產。

法官何星磊的妻子藍星沙（圖）是知名網紅，上週在美產女，何星磊疑以進修名義赴美陪伴。（翻攝臉書）

11月12日，何星磊匆匆從美國趕回台灣，急赴司法院爭取自己的升等案，目前仍是候補法官的何星磊，原訂今年升等為試署法官，卻被司法院擋下，原因是他被指經常出國，造成承審案件無法如期宣判，何星磊卻以再開辯論的方式，已造成案件拖延，近3年已有70件，雖然一切合法，但已嚴重影響當事人權益。

司法院與法務部正大力推動司法改革，挽救司法公信力，近來卻發生法官何星磊、檢察官林在培脫序案，已損及司法威信。

何星磊因此回國向人審會報到時，他辯稱辦案成績非最差，但司法院對他的敬業精神仍有疑義，決定延長候補，暫不予升等，因何星磊不時出現在妻子「藍星沙」的網站，法界有不少心懷疑他是否涉及兼職替妻子經營婚紗攝影，加上他案件常審不完而再開辯論，司法院因此進行調查。

知情人士指出，一旦何星磊被認定涉兼差，升等機會更渺茫，屆時再不能升等，只能辭職去當律師或網紅，初為人父的何星磊，恐得為法官之路能否延續傷神。


更多鏡週刊報導
【擺爛司法官2】學霸夫妻人生勝利組　法官老公卡70案倒大楣
【擺爛司法官3】妻挺肚赴美待產　法官尪走巧門飛去爽當美國老爸
【擺爛司法官4】超瞎檢察官開庭不見人　原來跑去吃大餐

ET快訊
「地下賭盤傻掉了」　韓國瑜陣營內部民調曝光
孫安佐泛淚PO文很想你！見留言標記米砂　他「淡定秒回」網笑翻
基中導師遭「斧頭斷頸」噴血慘死！兇手58年後成二二八紀念館館
訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」　網曝訂餐關鍵問題
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鮮肉法官妻是網美！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

竹科女陷「愛情公寓」！渣男連騙4人入獄　更生後一句話拐科技OL財色

鶯歌凶殺！為7000元拔刀刺穿老友　「手臂噴血」死在派出所前

「剝皮酒托妹」侵台！網交遇到大胃王　妹子狂喝5壺紅酒灌出驚人帳單

台南白河三合院民宅傳疑縱火　１人逃出昏迷送醫

新化警偵破林燕祝旗幟遭毀損案　犯嫌不滿旗幟阻擋觀看風景

快訊／延押2個月！連千毅「打悲情牌抗告」：2孩要顧　遭高雄高分院駁回

不甩侯友宜！「百威龍炮幫」放炮狂炸店　淡水10多間餐廳默默吞下不敢報警

醋男撂人持球棒尋仇！「我們沒有分手」狠打情敵　他頭破住進加護病房

爆誘姦害林奕含輕生…又被控「官商勾結」營業額慘縮　陳國星求償800萬敗訴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

鮮肉法官妻是網美！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

竹科女陷「愛情公寓」！渣男連騙4人入獄　更生後一句話拐科技OL財色

鶯歌凶殺！為7000元拔刀刺穿老友　「手臂噴血」死在派出所前

「剝皮酒托妹」侵台！網交遇到大胃王　妹子狂喝5壺紅酒灌出驚人帳單

台南白河三合院民宅傳疑縱火　１人逃出昏迷送醫

新化警偵破林燕祝旗幟遭毀損案　犯嫌不滿旗幟阻擋觀看風景

快訊／延押2個月！連千毅「打悲情牌抗告」：2孩要顧　遭高雄高分院駁回

不甩侯友宜！「百威龍炮幫」放炮狂炸店　淡水10多間餐廳默默吞下不敢報警

醋男撂人持球棒尋仇！「我們沒有分手」狠打情敵　他頭破住進加護病房

爆誘姦害林奕含輕生…又被控「官商勾結」營業額慘縮　陳國星求償800萬敗訴

跟手機一樣大！打狗霸日本料理推出霸王級握壽司

梅西6度榮獲金球獎！　「擊敗5冠王C羅」22歲就拿下生涯第一座

周三起「全台濕冷3天」！周五另一波強冷空氣南下　吳德榮曝最凍時間

鮮肉法官妻是網美！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

「還沒出門，我就想回家了」日本想回家協會分享不想上班語錄，超厭世引網共鳴

越南娶妻直擊！直播挑妹「真人讓他驚呆」　砸60萬手都沒牽到還被嫌

澳洲共諜風暴！首位華裔女眾議員任「統戰部轄下分會理事」　和已死揭密商人見過面

打造幸福有感企業！全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

「地下賭盤傻掉了」韓營內部民調曝　幕僚：若外面民調是真的蔡躺著都當選

「卡神」楊蕙如下令網軍護航謝長廷　韓國瑜：幕後金主是誰？

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

「百威龍炮幫」不甩侯友宜！淡水10餐廳遭炸店

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

剝皮酒托妹侵台！妹子猛喝5壺紅酒灌爆帳單

鶯歌殺人案！他拔刀刺穿友人手臂動脈　噴血死派出所前

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

高雄1男頭部中彈　鮮血直流送醫搶救

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

快訊／確定再延押2個月！連千毅抗告遭駁回

她遭硬來急吼「有愛滋」　黑bra男：我不怕！

遭爆料官商勾結　陳國星求償800萬敗訴

醋男狠打情敵　他頭破進加護病房

渣男騙4竹科女入獄　更生再拐科技OL財色

鮮肉法官擺爛　伴網美妻環遊世界出外景

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

泰樂團主唱家中上吊身亡！媽媽發現CPR急救無效

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

謝佳見喝醉連環摔！外帶一男一女回家　

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

宣美曬JYP照「1分鐘掉100粉」！急回：大家冷靜

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面