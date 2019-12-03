　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

打造幸福有感企業！全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲全球人壽榮獲國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定，由全球人壽董事長彭騰德（右五）代表，自行政院副院長陳其邁（左五） 及勞動部長許銘春（左四）獲頒獎盃。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽榮獲國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定，由全球人壽董事長彭騰德（右五）代表，自行政院副院長陳其邁（左五） 及勞動部長許銘春（左四）獲頒獎盃。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球人壽多年來致力打造工作生活平衡、友善家庭的職場環境，2日榮獲今年國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定，是國家職業安全衛生獎設立以來，首家獲獎的保險公司。全球人壽董事長彭騰德表示，今年全球人壽邁入第25年，他剛接下董事長一職時，就期許公司是「以人為本的幸福企業」，推動這項政策的決心永遠都不會改變。

行政院副院長陳其邁及勞動部長許銘春獲頒獎盃給全球人壽。彭騰德表示，全球人壽為了成為幸福企業，主管們多次溝通與討論，如何努力幫助同仁在優質環境下工作感到幸福，如此一來，才能對客戶做出最好的服務。因此，近幾年經營管理階層提報給董事會的營運策略，其中一項就是推動「以人為本，幸福企業」政策。

全球人壽持續從各面向打造「有感」的幸福職場，照顧同仁就像是照顧家人，讓同仁在全心衝刺目標的路上，也能感受到公司溫暖的後援與陪伴。全球人壽表示，依國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」參選資格說明，參選企業必須曾獲勞動部獎項、有助提升健康勞動力獎項或經跨國企業評比國內關聯企業具有證明者，且參選當年度及前3年內其所屬的勞動場所無重大職業災害。

▲全球人壽獲勞動部青睞，作為2019年度工作生活平衡輔導及推廣計劃的觀摩企業，吸引近百位企業相關人員參與觀摩友善職場制度。圖為參訪全球人壽企業總部的健身房。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽獲勞動部青睞，作為2019年度工作生活平衡輔導及推廣計劃的觀摩企業，吸引近百位企業相關人員參與觀摩友善職場制度。圖為參訪全球人壽企業總部的健身房。（圖／全球人壽提供）

近年來，全球人壽各種綜合指標表現相當亮眼，公司組織致力於打造工作生活平衡、推動職場健康的友善環境，更獲勞動部青睞，成為今年度工作生活平衡輔導及推廣計畫的觀摩企業，近百位企業相關人員參與觀摩友善職場制度，並參訪全球人壽企業總部職場軟硬體設施，包括舒適休憩區、健身房、瑜珈教室、員工餐廳、戶外陽台及哺乳室等職場環境。

此外，全球人壽也獲衛生福利部「活力躍動獎」及教育部體育署「2018運動企業認證」、全國企業內部推動「2019年各式場域成癮物質預防教育企業宣導成果競賽」全國第2名及「卓越楷模獎」等多項殊榮；並持續積極與台北醫學大學合作，辦理各種自主宣導活動及教育訓練，「心肺復甦術」加「自動體外心臟電擊去顫器」（CPR+AED）訓練已高達70%以上同仁完成，同時獲得衛生福利部的「安心職場認證」。

彭騰德表示，全球人壽視同仁為自己家人，相信同仁有感幸福能提升客戶滿意度，進而為公司創新績效，未來仍將持續精進健康促進相關作為，積極協助同仁工作與生活平衡，成為「以人為本，幸福企業」的典範標竿。

 
ET快訊
「地下賭盤傻掉了」　韓國瑜陣營內部民調曝光
孫安佐泛淚PO文很想你！見留言標記米砂　他「淡定秒回」網笑翻
基中導師遭「斧頭斷頸」噴血慘死！兇手58年後成二二八紀念館館
訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」　網曝訂餐關鍵問題
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

打造幸福有感企業！全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

「壽險業務大軍」全面流失…多數轉往保經代！國泰人壽、安聯人壽菁英團隊逆勢增長

「業務大軍」突破4000人！保險業人力成長率冠軍　安聯人壽明年鎖定5000人

壽險公司多不調降宣告利率　利變保單回饋金免驚會縮水

保險局：南山代理董座尹崇堯人事案「兩週內宣布准駁」　外界等著看金管會2次面試結論　

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

打造幸福有感企業！全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

「壽險業務大軍」全面流失…多數轉往保經代！國泰人壽、安聯人壽菁英團隊逆勢增長

「業務大軍」突破4000人！保險業人力成長率冠軍　安聯人壽明年鎖定5000人

壽險公司多不調降宣告利率　利變保單回饋金免驚會縮水

保險局：南山代理董座尹崇堯人事案「兩週內宣布准駁」　外界等著看金管會2次面試結論　

跟手機一樣大！打狗霸日本料理推出霸王級握壽司

梅西6度榮獲金球獎！　「擊敗5冠王C羅」22歲就拿下生涯第一座

周三起「全台濕冷3天」！周五另一波強冷空氣南下　吳德榮曝最凍時間

鮮肉法官妻是網美！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

「還沒出門，我就想回家了」日本想回家協會分享不想上班語錄，超厭世引網共鳴

越南娶妻直擊！直播挑妹「真人讓他驚呆」　砸60萬手都沒牽到還被嫌

澳洲共諜風暴！首位華裔女眾議員任「統戰部轄下分會理事」　和已死揭密商人見過面

打造幸福有感企業！全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

「地下賭盤傻掉了」韓營內部民調曝　幕僚：若外面民調是真的蔡躺著都當選

「卡神」楊蕙如下令網軍護航謝長廷　韓國瑜：幕後金主是誰？

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

保險熱門新聞

「壽險業務大軍」全面流失　多數轉往保經代

壽險業沒降宣告利率　保單回饋金不縮水

全球利息調降！至少有113張「利變型保單」利率下滑

「安聯業務大軍」突破4000人！業界增員成長率冠軍

保險局：南山代理董座尹崇堯人事案　兩週內宣布准駁！　　

全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

保單大改版！「3項條款」明年元旦上路

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

防南山人壽新系統之亂重現　金管會要求保險業換系統要先經7測試

一張表懂車禍調解官要看的單據

儲蓄險「死亡保障比重」拉高…準備漲價了

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

更多熱門

相關新聞

「壽險業務大軍」全面流失　多數轉往保經代

「壽險業務大軍」全面流失　多數轉往保經代

保險業正面臨業務員出走窘境！壽險公會統計資料指出，壽險公司業務員登錄淨增加人數，累計至今年9月底才終於轉正，10月底登錄人數較去年底淨增加僅2348人，主要來自前兩名的國泰人壽和安聯人壽，預估今年可能是近6年業務員人數增加最少的一年。對此，壽險業者表示，不少業務員都轉往保險經紀人公司、保險代理人公司發展。

「安聯業務大軍」突破4000人！業界增員成長率冠軍

「安聯業務大軍」突破4000人！業界增員成長率冠軍

壽險業沒降宣告利率　保單回饋金不縮水

壽險業沒降宣告利率　保單回饋金不縮水

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工有望分紅1萬8千元！

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工有望分紅1萬8千元！

保單大改版！「3項條款」明年元旦上路

保單大改版！「3項條款」明年元旦上路

關鍵字：

全球人壽彭騰德勞動部勞動健康特別獎保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

泰樂團主唱家中上吊身亡！媽媽發現CPR急救無效

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

謝佳見喝醉連環摔！外帶一男一女回家　

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

宣美曬JYP照「1分鐘掉100粉」！急回：大家冷靜

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面