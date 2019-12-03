打造幸福有感企業！全球人壽獲「勞動健康特別獎」　成為首家獲獎保險公司

▲全球人壽榮獲國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定，由全球人壽董事長彭騰德（右五）代表，自行政院副院長陳其邁（左五） 及勞動部長許銘春（左四）獲頒獎盃。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球人壽多年來致力打造工作生活平衡、友善家庭的職場環境，2日榮獲今年國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定，是國家職業安全衛生獎設立以來，首家獲獎的保險公司。全球人壽董事長彭騰德表示，今年全球人壽邁入第25年，他剛接下董事長一職時，就期許公司是「以人為本的幸福企業」，推動這項政策的決心永遠都不會改變。

行政院副院長陳其邁及勞動部長許銘春獲頒獎盃給全球人壽。彭騰德表示，全球人壽為了成為幸福企業，主管們多次溝通與討論，如何努力幫助同仁在優質環境下工作感到幸福，如此一來，才能對客戶做出最好的服務。因此，近幾年經營管理階層提報給董事會的營運策略，其中一項就是推動「以人為本，幸福企業」政策。

全球人壽持續從各面向打造「有感」的幸福職場，照顧同仁就像是照顧家人，讓同仁在全心衝刺目標的路上，也能感受到公司溫暖的後援與陪伴。全球人壽表示，依國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」參選資格說明，參選企業必須曾獲勞動部獎項、有助提升健康勞動力獎項或經跨國企業評比國內關聯企業具有證明者，且參選當年度及前3年內其所屬的勞動場所無重大職業災害。

▲全球人壽獲勞動部青睞，作為2019年度工作生活平衡輔導及推廣計劃的觀摩企業，吸引近百位企業相關人員參與觀摩友善職場制度。圖為參訪全球人壽企業總部的健身房。（圖／全球人壽提供）

近年來，全球人壽各種綜合指標表現相當亮眼，公司組織致力於打造工作生活平衡、推動職場健康的友善環境，更獲勞動部青睞，成為今年度工作生活平衡輔導及推廣計畫的觀摩企業，近百位企業相關人員參與觀摩友善職場制度，並參訪全球人壽企業總部職場軟硬體設施，包括舒適休憩區、健身房、瑜珈教室、員工餐廳、戶外陽台及哺乳室等職場環境。

此外，全球人壽也獲衛生福利部「活力躍動獎」及教育部體育署「2018運動企業認證」、全國企業內部推動「2019年各式場域成癮物質預防教育企業宣導成果競賽」全國第2名及「卓越楷模獎」等多項殊榮；並持續積極與台北醫學大學合作，辦理各種自主宣導活動及教育訓練，「心肺復甦術」加「自動體外心臟電擊去顫器」（CPR+AED）訓練已高達70%以上同仁完成，同時獲得衛生福利部的「安心職場認證」。

彭騰德表示，全球人壽視同仁為自己家人，相信同仁有感幸福能提升客戶滿意度，進而為公司創新績效，未來仍將持續精進健康促進相關作為，積極協助同仁工作與生活平衡，成為「以人為本，幸福企業」的典範標竿。