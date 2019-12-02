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網友臉書散布花生不實謠言...惹火農糧署　怒蒐證提送警政署

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▲▼ 針對網友在臉書散布花生不實謠言，農糧署蒐證提送警政署。（圖／農委會提供）

▲針對網友在臉書散布花生不實謠言，農糧署蒐證提送警政署。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農糧署今（2 日）晚上在臉書以「又是假消息！」發文指出，有網友在臉書散布花生不實謠言，稱農民因不滿，而將花生整批送到迪化街販賣，根本不是真的，已蒐證提送警政署。

農糧署說明，1日有網友在臉書不當引用，花生商家為吸引客人而PO出的照片，造謠的網友在文章中寫出，農民因不滿，而將花生整批送到迪化街販賣，但這根本不是真的，且連商家都在該造謠網友的留言處，跳出來澄清了。

請繼續往下閱讀...

▲▼花生田區,國產花生。（圖／農糧署提供）

▲農糧署指出，為保護國內花生產業，已有相關保護措施。（圖／農糧署提供）

農糧署表示，我國自民國91年加入世界貿易組織（WTO）以來，花生列為關稅配額保護產品，透過關稅配額數量管制及加徵關稅等措施，保護國產花生市場競爭力，目前正值國產二期作花生產期，為穩定花生產地價格，輔導農民團體以每台斤40元（含）以上收購符合品規之花生，以維護花生農友收益及消費者權益。

農糧署指出，第一時間發現此造謠，馬上蒐證提送警政署，希望可以趁謠言還沒傳開以前，保護花生農友的收益，以及消費者權益。農糧署副署長蘇茂祥強調，花生屬關稅配額保護品項，為保護國內花生產業，已有相關保護措施，呼籲民眾勿再轉傳移花接木圖片與訊息，以免觸法。

▲▼花生田區,國產花生。（圖／農糧署提供）

▲花生田區。（圖／農糧署提供）

農糧署提醒，如果散播謠言，妨害市場供需平衡，或合理價格形成情節重大，可能觸及刑法第251條第3項「意圖影響第一項物品（農產品）之交易價格，對散布不實資訊者處2年以下有期徒刑拘役或役科20萬元以下罰金」規定。

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