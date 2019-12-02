DJ愛用平台Mixcloud爆個資外洩！逾2000萬個帳戶資訊在暗網出售

▲英國線上免費純音樂平台Mixcloud爆用戶個資外洩事件。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合外電報導

英國線上免費純音樂平台Mixcloud以收錄各色混音及各DJ的現場演出完整音檔著稱，是許多DJ愛用的音樂平台之一，不過稍早前卻傳出大規模個資洩漏事件，受影響用戶達2000萬人。

科技網站《Tech Crunch》報導，有超過2100萬個Mixcloud用戶帳號資訊正在暗網（Dark web）上出售。上周五（11月29日），一名代號為「A_W_S」的駭客與多家外媒聯繫，透露了此起用戶個資洩露的消息，其提供的數據樣本內包括用戶名稱、電子郵件、SHA-2（Secure Hash Algorithm 2）密碼、用戶國籍資訊、註冊日期及最後登入日期與IP位置等。從最後一筆用戶資訊可以得知，此次個資洩露事件似乎發生在11月13日或更早。

目前尚無法得知被盜帳戶的確切數量，該名駭客稱有2000萬筆資料，而暗網上則列出2100萬筆，但據《Tech Crunch》採樣的數據顯示，可能有多達2200萬筆資料。據科技網站《ZDNet》報導，該資料最初售價為4000美元（約新台幣12.3萬元）／0.5比特幣，近日已降價至2000美元（約新台幣6.1萬）／0.27比特幣。

Mixcloud於上周六確認此消息，該公司在聲明中表示：「該事件涉及少數Mixcloud用戶的電子郵件地址、IP位置及安全加密的密碼。大多數Mixcloud用戶是透過臉書身分驗證進行註冊，在這種情況下，Mixcloud並未儲存用戶的密碼。」同時也強調，Mixcloud不會存取用戶的信用卡號或住址之類的資訊，且Mixcloud在儲存用戶密碼時，採用加鹽（Salt）雜湊（Hash）加密，確保密碼級難解密，「這意味著它們不太可能被駭客破解。」

Mixcloud指出目前沒有跡象發現有密碼遭盜用，但用戶仍可更改自己的密碼，特別是那些習慣在多個服務中採用同樣的密碼者。「我們正在積極調查這一事件。我們向受影響的用戶致歉，對於這種情況我們深表歉意。我們知道聽到這些消息會令人沮喪和不安，我們非常重視您對我們的信任。」

《Tech Crunch》指出，Mixcloud總部位於英國倫敦，受英國及歐洲數據保護法規的規範，違反歐盟一般資料保護規範（GDPR）的公司最高將遭歐盟處以年營業額4％的罰款。

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