屏東聯合競選總部成立　蘇清泉向韓國瑜「咬耳朵」…要特別感謝韓家軍付出

▲國民黨屏東縣總統立委競選總部成立聯合造勢晚會，副主任委員蘇清泉「提醒」韓國瑜要特別感謝屏東韓家軍無怨無悔的付出。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣總統立委競選總部成立聯合造勢晚會，1日晚上在屏東市慈鳳宮（媽祖廟）登場，吸引爆滿人潮，其中屏東韓家軍超過2000以上到場力挺，他們出錢出力挺韓，彼此目標只有一個，就是「送韓國瑜進總統府，台灣安全，人民有錢。」，精神令人感動，因此競選總部副主任委員的屏東縣東港醫院榮譽院長蘇清泉跟韓國瑜「咬耳朵」，提醒韓國瑜要特別感謝這些韓家軍的無怨無悔的付出。

▲▼蘇清泉和韓國瑜在舞台上提醒韓國瑜感謝韓家軍的付出、韓國瑜進場。

昨晚的韓國瑜、屏南立委參選人周佳琪、屏北立委參選人葉壽山、原山地原住民立委參選人章正輝的聯合競選總部成立大會中，除名譽主任委員簡太郎、主任委員王進士等外，競選總部幹部及立委參選人等都站上舞台，受限於舞台空間，有的只好站在舞台下為他們加油，其中包括屏東韓家軍召集人王豪餘、劉輝政等人。

▲▼韓國瑜致詞，旁邊蘇清泉。

擔任競選總部副主任委員的安泰醫院榮譽院長蘇清泉院長特別提醒韓國瑜，要要特別感謝屏東韓家軍所有的志工夥伴。

蘇清泉對韓國瑜表示，屏東韓家軍與所有挺韓志工團隊，皆自動自發，出錢出力，募資立韓國瑜看板，各式挺韓活動，不分南北，前往支援活動。他們彼此目標只有一個，就是「庶民選總統，總統選庶民，送韓國瑜進總統府，台灣安全，人民有錢。」

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