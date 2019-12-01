韓國瑜「外患罪」簽結　陳致中轟檢察官不敢辦：睜眼說瞎話！

記者吳奕靖、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜在今年3月份出訪大陸拚經濟，不過途中卻拜會了香港中聯辦官員、國台辦主任等，當時遠在台灣的高雄市議員陳致中等人向地檢署直接告發涉嫌「外患罪」，現在檢察官調查後確認韓國瑜表達支持「九二共識」，並不等於支持「一國兩制」，查無不法事證簽結，對此陳致中轟檢察官荒唐，不敢辦！根本就是睜眼說瞎話。

▲陳致中轟檢察官簽結告發韓國瑜外患罪的案子，荒唐！不敢辦 。（圖／記者翁進忠攝）

陳致中在1日下午1點40分出面接受媒體採訪，他認為高檢署並沒有查韓國瑜在中聯辦裡頭密會的內容，陳致中指出有密會商談內容，檢察官有沒有去查？如果沒有去查密會內容是否有傷害國家安全利益，如何得到不構成的理由。另外，在今年的年初習近平已經定調「沒有所謂的九二共識」，陳致中說：「九二共識就是一國兩制的台灣方案，這個在席五點裡面講得非常清楚，這也沒有再來解釋的空間，所以在檢察官的判斷理由裡面是說九二共識在談台灣有不同的標準，我覺得這是睜眼說瞎話」。

▲陳致中轟檢察官簽結告發韓國瑜外患罪的案子，荒唐！不敢辦 。（圖／記者翁進忠攝）

針對中聯辦不是執行一國兩制的核心單位，陳致中表示這個說不通，因為中聯辦就是中央人民政府駐香港特別行政區、或是澳門特別行政區的聯絡辦公室，在國際認知就是執行一國兩制，所以這個變成理由，他覺得很奇怪。第四點陳致中簽結內容當中提到韓國瑜是「市長」沒有那個權限犯外患罪，「這也講不通，因為市長當時候要準備要選總統的人，外患罪也不是專屬於總統，只要是跟外國政府，做未經政府授權的事項，傷害我們國家主權，意圖讓中華民國、台灣領土屬於他國，一國兩制就是變成他國領土，這樣就是外患罪了」。

陳致中更表示「檢察官說韓市長事後保證他不接受一國兩制，問題是，韓國瑜就算摸著心臟保證，以他目前的信用，這種說辭可以採信為真嗎？可以成為豁免罪行的正當化理由嗎？如果韓國瑜的保證有效，太平島挖石油、迪士尼、F1賽車、賽馬場、摩天輪、還債神招、絕不落跑等等保證會跳票嗎」？

所以呼籲台灣民眾：「檢察官不敢辦，台灣人自己辦！不靠法律條文、不指望起訴書，靠我們手中的選票來制裁」。