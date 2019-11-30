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旭源營造善行義舉助偏鄉小校　80萬改建重寮國小圖書館

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▲▼ 旭源營造贊助80萬改建重寮國小圖書館。（圖／重寮國小提供）

▲▼ 旭源營造贊助80萬改建重寮國小圖書館。（圖／重寮國小提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉重寮國小30日舉行64週年校慶，同時舉辦「旭源愛閱書屋」揭牌啟用儀式，教育處社教科科長蘇金蕉、立委蔡易餘、鄉長楊秀玉、旭源營造公司陳志銘總經理、蘇素蘭協理、林仕明家長會長、林杏芳校長及各界仕紳共同參與揭牌儀式，圓滿啟用，不少社區民眾及畢業校友共襄盛舉。

▲▼ 旭源營造贊助80萬改建重寮國小圖書館。（圖／重寮國小提供）

旭源營造公司朱東輝董事長致力教育公益事業，贊助偏遠學校改建圖書館， 108年1月在［HOPE］的小橋計畫引薦下，捐贈重寮國小80萬元改建圖書館，聘請周俊男設計師進行空間規劃，透過簡約現代的設計風格，將原本老舊的自然教室和健康中心搖身一變成為「旭源愛閱書屋」，提供師生嶄新的閱讀空間。揭牌儀式後，學校安排閱讀闖關活動及募書活動，社區家長熱烈響應，五甲學生張芷瑄說自從有了「旭源愛閱書屋」，閱讀學習更多采多姿，校長林杏芳期許孩子能愛上閱讀，閱讀生活，閱讀生命，閱讀愛。

林杏芳表示，「旭源愛閱書屋」匯集眾人對閱讀教育的堅持與對偏鄉學子的愛，幕後的大功臣是今年6月30日甫自重寮國小退休的呂勇昇校長。呂永昇自108年1月開始，與童軍界素有「老爹」之稱的張政漢團長、劉正鳴校長、張綵彤老師、旭源營造蘇素蘭協理一同規劃，經過多次會議討論，圖書館在7月15日正式開工，8月完工，8月30日學校以「旭源閱讀愛‧重寮愛閱讀」為主題舉辦開學典禮，讓學生了解圖書館整建的過程，。

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