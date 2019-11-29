國中女師與人夫上摩鐵...正宮同事猛撂6人擋門口　抓包氣吼：現行犯！反挨告

▲國中女教師摩鐵抓姦卻挨告。（示意圖／視覺中國CFP，與本案當事人無關）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名擔任國中教師的人妻小靜（化名）懷疑老公偷吃，憤而聘請徵信社到摩鐵抓姦，果真見到孤男寡女共處一室，卻因擋在門口不讓2人離去吃上官司。高雄地方法院審理後，判林姓人妻拘役15日，得易科罰金1萬5千元，緩刑2年，高雄高分院將上訴駁回，全案確定。

判決指出，小靜懷疑同事小乃（化名）與丈夫發生不倫戀，於是委託徵信社調查。2016年6月25日晚間，她接獲徵信社人員通報，老公與小乃共赴摩鐵，隨即與徵信社6名員工會合蒐證抓姦。

抵達摩鐵現場後，其中一名徵信社員工先謊稱車輛發生碰撞，請小靜丈夫下樓查看，待對方一開門便想衝入房內搜證。

小靜丈夫見狀趕緊阻擋，卻不敵幾名徵信社員工聯手推擠、拉扯，被硬壓到牆邊，眼睜睜見著林女與徵信社人員錄影蒐證，他與小乃決定離開摩鐵，卻遭妻子一行人阻擋，事後報警處理。

小靜事後坦承委託徵信社抓姦、不讓對方離開現場，但她表示，「我只是站在她的面前，我想要拖延時間，等到警察到場，證明他們2個確實在同一個房間」。

但高雄地方法院勘驗徵信社蒐證影像後發現，當時確實有多人擋在門口，阻擋小靜丈夫、小乃離開現場，小靜嘴裡還喊著，「現行犯」，但因小靜坦言沒有見到丈夫與小乃發生性行為，也沒有衣衫不整，難認定2人有通姦行為，因此2人沒有配合小靜留在現場的義務，依照強制罪處小靜拘役15日，得易科罰金1萬5千元，緩刑2年。

事後小靜與丈夫於2017年7月中旬辦理離婚。高雄高分院日前則將上訴駁回，全案確定。

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