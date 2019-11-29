汐止「拖吊車X2+警車」車形蜈蚣！她驚呆PO網：難得一見　警曝超巧合真相

▲神奇的畫面讓網友們都驚呆了。（圖／網友授權提供，下同）

記者邱中岳、林昱萱／新北報導

這畫面也太罕見了吧！一名女網友在臉書社團「汐止集團」上傳一張照片，只見畫面中一輛拖吊車，拖著另一輛拖吊車，而最後方還拖吊著一輛警車，超離奇的畫面讓她當場驚呆了，趕忙拍下照片向網友們分享。

原PO表示，「汐止國小前公車站，難得一見的畫面...拖吊車拖拖吊車，再拖警察車」，從畫面中可見，一輛紅色的拖吊車，後方拖著另一輛紅色拖吊車，而那輛被拖吊的後方，還有一輛警車，而這超稀有畫面被拍下後，讓不少網友都感到非常稀奇。

網友們看到後也都紛紛留言表示，「是在玩貪食蛇嗎？」、「真有趣」、「經過一看覺得很可愛」不過，也有網友表示，「其實滿危險的，轉彎時很容易沒注意到後方車輛」。

對此，警方指出，事情發生在29日上午7時許，當時汐止交通分隊警員找來拖吊車，將長期故障的警車準備牽到維修廠整理，但路上拖吊車又拋錨故障，警方隨即又找來第三台拖吊車協助處理，當場變成2台拖吊車與1台警車連在一起的畫面。

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