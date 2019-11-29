衛武營首推ALL PASS限量50張！TIFA當代音樂平台看到飽+私房專屬活動

▲衛武營2020年TIFA「當代音樂平台」，邀請艾爾萬．克哈維《簧響—布列塔尼四重奏》。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心2020年TIFA「當代音樂平台」，將首度推出「ALL PASS」票券限量50張，持有ALL PASS將可觀賞全系列所有節目，還能參加私房專屬活動，適合當代音樂工作者，也適合願意探險的音樂愛好者。

衛武營藝術總監簡文彬表示，這是衛武營首度推出系列展演的ALL PASS，希望透過ALL PASS全程參與的方式，創造更多表演者與欣賞者「人與人的連結」，當代音樂在衛武營不只是純粹的欣賞活動，更有近距離接觸與直接對話的機會。

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▲「2020衛武營TIFA—當代音樂平台」雲樹雅集 《亞洲再製造》，台日韓三大傳統音樂演奏家跨國合作，王瀅絜×田中舘芙未×沈運靖帶來傳統與當代的自由撞擊。

《2020衛武營TIFA—當代音樂平台》將於2020年4月11至26日在衛武營展開，在音樂廳將有《開幕音樂會》、《創演相生—青年世代的音樂力量》以及《簧響—布列塔尼四重奏》等3場表演；表演廳則有彼得．于特福許(Peter EÖTVÖS) 大師班成果音樂會，以及《亞洲再製造》等2場由青年音樂家們擔綱的精采表演。

▲彼得．于特福許大師班成果音樂會。

▲小提琴家吳思樺將帶來《遊刃之弦》。（圖／衛武營國家藝術文化中心）



此外衛武營歌劇院舞台也首次變身為「黑盒子小劇場」，小提琴家吳思樺以及游牧工廠室內樂團(Ensemble Fabrique Normande)將帶來《遊刃之弦Ⅰ、Ⅱ》、《虛實聲境》等三場融合器樂與電子音樂的狂熱表演。

而持有ALL PASS的觀眾除了可欣賞上述所有演出，也可參加特別安排的彩排、藝術家交流⋯等私房專屬活動。

本次ALL PASS限量發行50張，每張售價新台幣2500元，有興趣的觀眾可自今年12月8日(日)中午12時起，至兩廳院售票系統購買「2020衛武營TIFA—當代音樂平台 ALL PASS」。2020年4月6日(一)起則可持ALL PASS兌換券至衛武營3樓服務中心，或於節目演出前1小時至演出廳院售票口兌換ALL PASS乙張。詳情亦可至衛武營官網查詢。