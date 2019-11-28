八掌溪後庄堤段環境營造工程　嘉市將多一座運動親水公園

▲▼ 由第五河川局與嘉義市政府攜手打造的「八掌溪後庄堤段(下游段)環境營造工程」正式完工啟用典禮。（圖／第五河川局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水利署第五河川局28日上午舉辦「八掌溪後庄堤段(下游段)環境營造工程」完工啟用典禮，市長黃敏惠、水利署總工程司陳肇成、第五河川局局長張庭華等人到場。

▲▼ 未來嘉義市民將多一條親水步道可運動。（圖／第五河川局提供）

第五河川局歷經五年努力完成該工程，貫通八掌溪軍輝橋左岸水防道路往下游直達永欽一號橋。工程完工後，提供河川局與嘉義市政府汛期搶險的便捷性及分散後庄地區尖峰車流量，更能將河岸綠美化的親水環境往下游延伸，擴大附近社區住家休閒範圍。

五河局局長張庭華表示，後庄地區屬八掌溪中上游，河道蜿蜒多變遷，進入嘉義市沖積出20公頃的高灘地，五河局運用自然、低碳材料整建成一座可打球、賞景、慢跑等多功能的親水公園。為將河堤兩岸型塑出精彩、蛻變、多元河岸景觀，並透過八掌溪魅力河段環境營造工程，打造更自然的親水環境。

黃敏惠表示，在擔任立法委員時，積極爭取嘉義市治水經費不遺餘力，讓市民免於淹水的恐懼。這幾年來，五河局延續海綿城市及營造水環境治水理念，將之前完工的堤岸工程，融入多元與創意水利工法。再運用有層次的堤岸鋪面變化來增加植栽種類與面積，八掌溪後庄堤段聞名國內外的黃金風鈴花季，即是在此理念下，每年春天成就八掌溪花海一片。

「八掌溪後庄堤段(下游段)環境營造工程」工程經費4,620萬元，加上目前施工中之八掌溪後庄堤段(上游段)及富收堤段環境營造工程經費5,688萬元，暨八掌溪吳鳳堤段及忠義堤段環境營造工程經費3,260萬元，投入經費1億3568萬元。五河局這幾年來營造八掌溪親水空間的努力，深受地方肯定。未來將持續與嘉義市政府共同努力，讓八掌溪展現更耀眼的觀光魅力及交通便利性，使其成為諸羅山城新亮點。

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