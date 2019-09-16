　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone有「危險設定」要關閉？　3C達人：不必過慮...除非不想用地圖導航服務

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲市場分析師認為，這次蘋果推出新iPhone將帶動強大的換機潮。（圖／路透）

▲網路上有傳言指出，iPhone的特定功能將會讓使用者的個資外洩。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

iPhone系統內都會內建「分享我的位置」、「基於位置的Apple Ads」、「基於位置的建議」，另外在Safari瀏覽器的選項中也會自動儲存「使用聯絡資料」與信用卡資料等，網路有人流傳，應該要將這些功能關掉，不然很容易洩漏個人行蹤與個資。對於這樣的說法，3C達人廖阿輝與科技新聞頻道點子生活總編輯Kisplay都持保留態度，認為這些功能如果都要關閉，倒不如不要用智慧型手機。

網路總是流傳「建議」，提醒手機用戶應該要關掉某些特定功能，來確保自己的隱私不被洩露，例如關掉「分享我的位置」、「基於位置的Apple Ads」、「基於位置的建議」，以及從隱私與安全性設定中，打開防止跨網站追蹤、欺騙性網站警告，理由是這些都是危險設定。

對此，廖阿輝以信用卡資料為例，Safari瀏覽器僅會紀錄下用戶信用卡基本資料（例如卡號），這些只是要方便使用者不用每一次都輸入這麼多資料，用戶如果有注意就會發現，每一次用手機購買商品還是得再輸入信用卡安全碼與到期日等資訊，這些是不會被記錄的，所以就算Safari瀏覽器紀錄了初步資料，也不會有個資洩漏的疑慮，更不用說台灣還要二段驗證。

廖阿輝指出，要關掉這些功能也是無所謂，「理論上」也會更安全，但就是會讓自己的生活不方便。如果真的要講究「安全」，那不要用智慧手機最安全，「但這樣是使用者要的生活方式嗎？」

而Kisplay也抱持著一樣的看法，他以定位資訊為例，如果所有的智慧型手機用戶都關掉定位資訊，那麼首當其衝的就是「Google地圖」的服務。Kisplay解釋，現代人相當仰賴Google地圖服務，在開車的時候，Google地圖會提醒你將要駛過的路途會不會壅塞，這都是有賴於手機內建的定位資訊回傳，並呈現出路途的手機數量多寡，以判斷是否壅塞。

Kisplay指出，「共享位置」是不會跟人的個資連結在一起的，系統只會知道某支手機的位置，以及某個地區的手機密集程度，但不會知道持有者是誰，為了生活的方便，建議還是要打開這些功能會比較好。

Kisplay建議，如果使用者真的這麼害怕行蹤暴露或是個資外洩，那建議不要使用智慧型手機，也將社群媒體帳號關掉不要用，甚至連筆電最好也都不要連上網路，不然都有可能「暴露在個資外洩的危險中」。

ET快訊
台灣首例！高雄旗山鴨場驗出H5N5禽流感　3583隻鴨全數撲
日大眼正妹「徵男人」每月還付11萬元　3.7萬網友暴動：已辭
凌晨學校墜樓自殺？陸24歲女師瞪大雙眼變形慘死　屍體脖子浮現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

推特爆料達人洩密　iPhone 11 Pro盒裝走黑色神祕風

100分鐘發表會有20分鐘講相機　分析師：蘋果正變身為相機公司

iPhone有「危險設定」要關閉？　3C達人：不必過慮...除非不想用地圖導航服務

iPhone 11預約銷量成長六成　蘋果經銷商：原因「四不一沒有」

iPhone 11週五登台　經銷商打造「精品配件大道」、新機現折25,900元

iPadOS號稱「桌上型電腦等級」Safari　外媒實測打分數

德法財長反對臉書推Libra　26國央行官員將共同會見臉書代表提問

預購iPhone11排隊逾100小時　亞太電信用戶搶頭香自嘲「寂寞中秋夜」

郭明錤：iPhone 11預購優於預期　上調iPhone 11系列出貨量預估至7000萬-7500萬支

IDC：iPad mini在EMEA逆勢成長3.2個百分點　估iPhone11銷量降2.2%

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

推特爆料達人洩密　iPhone 11 Pro盒裝走黑色神祕風

100分鐘發表會有20分鐘講相機　分析師：蘋果正變身為相機公司

iPhone有「危險設定」要關閉？　3C達人：不必過慮...除非不想用地圖導航服務

iPhone 11預約銷量成長六成　蘋果經銷商：原因「四不一沒有」

iPhone 11週五登台　經銷商打造「精品配件大道」、新機現折25,900元

iPadOS號稱「桌上型電腦等級」Safari　外媒實測打分數

德法財長反對臉書推Libra　26國央行官員將共同會見臉書代表提問

預購iPhone11排隊逾100小時　亞太電信用戶搶頭香自嘲「寂寞中秋夜」

郭明錤：iPhone 11預購優於預期　上調iPhone 11系列出貨量預估至7000萬-7500萬支

IDC：iPad mini在EMEA逆勢成長3.2個百分點　估iPhone11銷量降2.2%

全民會長盃國際羽球賽16日登場　3千人參賽引進比分直播

影／投資達人妙喻：買股票像創業、買基金如進民營企業、投資ETF好比從事公職

Suzuki社長證實：大改款「隼」重機研發中！美規先推新年式墊檔

「最強新人」是他！　僅出一張專輯就宣布攻蛋開唱

因應十一閱兵飛行安全　北京7行政區「禁飛鳥類、氣球」

「拿到高雄就落跑選總統」　管碧玲嗆韓國瑜：這才是「恁爸」心態

蔡英文轟「把陳菊帶大的孩子騙走」　韓國瑜回擊：高雄20年來狀況很多

12強／開打前有8人可以更換 　不在大聯盟40人都可入替

蔡徐坤穿蓬蓬裙被酸「超像銀耳湯」！　網傻眼：太藝術看不懂

東京迪士尼「生日徽章」只有她有！　貼在身上連走路有風　

3C家電熱門新聞

iPhone 11巨雷！她崩潰..

更新iOS 13前你應該做哪些..

蘋果12年首次　iPhone新..

iPhone 11價格親民　網..

果粉死守「3年前神機」　網推經..

新iPhone該不該買？3C達..

iPhone各地價格曝光　日本..

預購iPhone11排隊逾10..

iPhone 11 Pro M..

9月20日開賣！iPhone ..

3款iPhone 11系列全新..

郭明錤：iPhone 11預購..

3C達人爆未來不再有S、Not..

蘋果經銷商打造「精品配件大道」

更多熱門

相關新聞

IDC：iPad mini在EMEA逆勢成長3.2個百分點　估iPhone11銷量降2.2%

在歐洲、中東與非洲（EMEA）市場中大多數的平板電腦目前都是呈現大幅下滑的情況，但蘋果的iPad出貨量卻是保持穩定，且今年Q2與去年2018年同期相比還逆勢成長3.2個百分點，此時平板電腦整體市場下滑11.7％。

iPhone 11 Pro廣告腦洞大開　完美演繹耐用與相機新功能

iPhone 11 Pro Max、夜幕綠穩坐預約冠軍　業者：預購繳訂金才見真章

1顆鏡頭貴了1萬1　劉沛：別買iPhone 11 Pro

肚子痛找廁所　驚見「馬桶裡有iPhone」

關鍵字：

個資共享位置iPhone3C達人

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

人夫花1437元約國三女大戰7小時

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面