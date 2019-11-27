商業周刊／亡國感也有世代差異　首投族調查：年輕人「拒統」卻不排斥中國

文／管婺媛



全球關注的香港區議會選舉剛落幕，反送中的青年世代，催出了史上最高投票率，泛民主派獲得壓倒性勝利，讓中國當局壓力倍增。緊接著，明年1月12日，夾在美中對峙間的台灣，也會在國際矚目下，選出下一屆總統和立委。

年輕人的選擇，將如何改變台灣未來？

《商業周刊》委託山水民意研究股份有限公司，進行全台首度針對首投族的民調。其中，近57%的首投族認為，50歲以上的長輩在擬定公共政策或做政治決定時，沒有照顧到年輕一輩。

不只台灣年輕世代這樣想。美國哈佛大學甘迺迪政治學院政治研究所今年民調也顯示，20歲世代的美國人，只有18％認為嬰兒潮世代（54歲至74歲）的年長選民會關心年輕人利益，研究直指「兩個世代衝突正在醞釀中」。

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今年大選的118萬名首投族世代，他們是網路原住民，在虛擬世界擁有聲量優勢，卻在實體世界，被分配到最少的財富、資源與權力。同時，經濟全球化出現逆風，國際政經環境大風吹，中美對抗進入延長賽局；中國政府持續軟硬兼施，一面對台灣青年祭出優惠，一面又打壓台灣的國際空間。

他們，要在這樣的大環境下，為自己前途打拚，形塑台灣的未來。首投族世代的選擇是什麼？我們有6大發現。

第一，他們是更有自主意識的選民。

有20年民調經驗的山水民意研究公司總經理何麗萍分析，首投世代接受政治資訊的來源，透過臉書等社群網站高達50.8％，其中YouTuber與網紅占8.1％，甚至比家人的影響還高。

另外，過去研究發現當父母政黨立場相同時，孩子政治立場與父母相同比率可達7至8成。何麗萍指出，但這次調查卻顯示，近5成首投族政治立場與父母不同，甚至有近1成的人與父母、同學都不同，「可見首投族已能明確表達自己的想法，而且勇於說出來，不再是父母告訴你投誰就投誰。」

第二個發現是，「拒統」已成年輕世代不可逆的共識。

首投族希望統一者僅3.1％，偏向獨立者，高達34.5％，對比陸委會10月民調，統一在全台平均支持度還有10％，傾獨者也僅27.7％。

不止如此，首投族對於統獨，還願意做出更明確的具體行動。根據商周調查，一旦4年內宣布統一，有逾5成以上首投族寧願滯留海外或上街抗爭；反之，若宣布獨立，有近9成者覺得樂觀其成或照樣過日子。

第三，首投族女性，比男性更積極對政治或公共事務表態。

從這次民調交叉分析，我們發現首投族女性在包括國家主權、反送中、上街抗爭，甚至去中國念書、工作等問題上，表態率都高過男性。

過去選舉民調中，女性通常表態率都低於男性，例如今年初民進黨公布的黨內初選民調也顯示，女性「無法選出、拒答」支持對象的比率，都比男性高。

第四，首投族對新興小黨認同度更高。

根據商周民調，首投族對民進黨認同度最高，達28％，但支持時代力量比率約18％，超越國民黨的16.6％，連柯文哲創立不過4個月的台灣民眾黨，也有逾8％的支持度。

「這對國民黨絕對是個大危機，在年輕世代的支持度被一個成立才幾年的小黨超越，」何麗萍認為，當世代剝削感持續累積，年輕人對政黨的期待就更明顯。

第五個發現是，雖然「拒統」，但年輕人未必排斥與中國交誼。

他們將中國視為與其他國家一樣的正常國家。傳統政黨利用統獨意識形態綁架選民，在未來，這效力只會越來越低，甚至讓年輕世代覺得「無聊」。

第六點發現，不論政黨傾向藍或綠，過半首投族都認為上一代的政治決定沒有照顧到年輕人，尤其支持第三勢力新興小黨的首投族，在此選項的占比更高。

回不去的「拒統」世代，又將如何牽動兩岸關係？

商周民調顯示，「國家主權受到威脅」是首投族最關心的議題，甚於年輕人低薪問題，但，在訪談中，他們卻不喜歡統獨用語，並認為亡國感是被刻意操作的選舉語言。

中研院社會所副研究員林宗弘則有另一層解讀。他認為，亡國感有一部分是世代政治的反映，「年長世代對中國認同更強，在國族認同上是混淆的，可能認為統一也可以，所以就變成年輕世代所對抗的其實不是中國威脅，而是自己長輩們所帶來的威脅，」他說，表面上看似亡國感，實際上是國內兩個世代的差異。

面對、討論、同理世代差異，才是台灣最重要的選舉議題。



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※精彩全文，詳見《商業周刊》1672期。

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