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商業周刊／踏遍地圖揮灑精彩人生履歷　探索路上不服老

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圖／商業周刊提供

▲成排獎牌高掛家裡陽台，輕輕撥動，像風鈴一樣叮鈴作響。（圖／攝影林衍億）

文字‧柯曉翔 

一路跟著兩位高年級旅行家勇闖天涯。無懼年齡與疾病，用力生活，他們要玩到底。

能跑，就不用走
76歲勇伯征服六馬

請繼續往下閱讀...

完成世界六大馬拉松（波士頓、紐約、芝加哥、柏林、倫敦與東京）大滿貫，台灣不超過50人。今年4月，環宙航空貨運有限公司資深員工林觀芝拿下最後一項賽事──倫敦馬拉松，躋身其中，他是最年長的一位，今年76歲。

戴著印有波士頓馬拉松標誌獨角獸的帽子，鑲上完成六大馬的六星徽章，跑衣寫道「I Love Running（我愛跑步）」，林觀芝全身上下充滿跑者記號。手腕一直戴著柏林馬拉松識別手環，「這我不拆掉，帶進棺材，當作紀念啊。」他腰桿挺直，講話中氣十足，走路比我快。

55歲開始跑步，70歲完成百馬。至今完成台灣約300場馬拉松。林觀芝跑遍全台各地，連小琉球、綠島、金門與蘭嶼都去過。邊跑步、邊旅行，搭夜車前往賽事地點是家常便飯，也曾在小琉球騎摩托車環島，跟大學生的熱血行徑沒兩樣。

「我是為了跑馬拉松而旅行，這輩子做夢也沒想過，有朝一日會去歐美國家跑步。」林觀芝說。2013年，他在台北馬拉松跑出3小時47分、全馬「破四（小時）」，比許多能當他孫子的跑者還快。朋友說，這成績漂亮，可以參加六大馬拉松報名門檻最嚴苛的波士頓馬拉松。

林觀芝有些遲疑，他很少出國，歐美國家既遙不可及、語言不通，又要砸下旅行經費，值得嗎？最初擔心他跑步過度的家人，看見他多年的跑步熱情與實力，反而鼓勵他跑向海外。「希望爸爸邊跑邊玩，看更多不一樣的風景。」女兒林榆庭說。

2015年，林觀芝來到六大馬拉松第一站：波士頓馬拉松。他參加旅行團，省去安排行程的麻煩，更能專注於旅行與跑步，感受波士頓。

步伐不停　更開闊的風景

跑在鄉間小路，跑在林蔭。林觀芝清楚記得小時候收到聖誕卡片，卡片中小木屋屋頂堆著白雪，如今真實畫面出現在眼前。跑過衛斯理女子學校，女學生高舉「Kiss Me（吻我）」海報，林觀芝也入境隨俗，放慢腳步，友善親吻臉頰，接受市民熱情打氣。直到跑進終點，感動沒有一刻停息。

透過步伐，扎實認識每一座城市。在芝加哥，他跑在摩天大樓下；在紐約，凌晨他登上渡輪，往史坦特島出發，黑暗中依稀看見自由女神仍矗立在自由島。

六大馬拉松，他皆以超過5小時完成，比不上國內成績，然而如此配速別有用心。「參加海外馬拉松重點不是成績，而是感受城市風光與人情氣氛。」他說。除了跑步，還要拍照、擊掌，更交朋友。他在紐約背包客棧煮豬排大鍋麵，香氣四溢，各國住客紛紛比出大拇指稱讚。

從72歲起，林觀芝花了5年完成六大馬。5年時間不算長，但背後是長達20年、日復一日的紀律。他每晚8點睡覺、凌晨3點起床，跑步兩小時，再打網球，梳洗後去上班，風雨無阻。好友葛台生說：「他開始跑步時間比我晚，卻比我瘋狂，參加賽事都不會停下走路，意志力很強。」

「沒有練跑，怎麼上場？」林觀芝說。由於每天做功課，所以準備充分，心態輕鬆。如今已登上跑者榮耀殿堂，還有什麼夢想要完成？他忘不了，初中時，看家境不錯的同齡鄰居騎單車環島，自己好羨慕。明年，想與跑友一起單車環島。

馬場上最速爺爺不輕易言退，工作與跑步都不放棄，他說：「不能（因為年紀）停止下來。」話剛說完，又搶著幫攝影記者拿腳架了。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1671期。

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