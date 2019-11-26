變電箱爆火不久…德綠穹珍寶館「百件無價珠寶蒸發」　二戰後最大竊案！

▲德國綠穹珍寶館上百件珠寶遭竊。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

收藏超過百億歐元高檔珠寶的博物館「綠穹珍寶館」（Green Vault），台灣時間26日證實遭到竊賊闖入，該博物館是歐洲收藏最多巴洛克式珠寶的博物館之一，目前估計至少損失10億歐元（約台幣336億元），為二戰之後最大宗的藝品竊案，而在案發前曾發生變電箱失火，警方也一併納入調查看是否有關連。

根據英國《BBC》報導，位於德國德勒斯登（Dresden）王宮的綠穹珍寶館（Green Vault）傳出遭到闖空門，博物館內約有4000件象牙、金銀與珠寶打造的珍貴珠寶。德勒斯登國家藝術收藏館館長阿克曼（MarionAckermann）在珠寶遭竊後表示，失竊的上百件珠寶中，都非大件，但包括3套「無價」鑽石珠寶。

▲失竊的珠寶之一。

薩克森邦（Saxony）警方也證實，「綠穹珍寶館被破門而入，其損失的金額已經難以估算」。德國當地媒體推估，遭到竊走的古董珠寶價值大約10億歐元（約台幣336億元），已經是第二次世界大戰後規模最大的失竊案。

此外，在博物館失竊前曾發生變電箱失火，導致博物館內的警報系統、附近街道照明都停止運作，目前警方正在調查是否與珠寶案失竊案有關。警方也表示，竊賊打破博物館後，再將欄杆切割爬入，並直接破懷珠寶玻璃櫃，且都鎖定小件珠寶下手。

▲館內多件珠寶都已經無價。