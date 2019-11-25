兩岸近百位學者聚篔簹書院　聚焦新時代「國學轉型」

▲論壇開幕式現場 。（圖／微信公眾號／台港澳e鷺通）

記者蔡儀潔／廈門報導

第十一屆海峽兩岸國學論壇於22至24日在廈門篔簹書院舉行，邀請了近百位專家學者，包括台灣大學教授、北京大學道家文化研究中心主任陳鼓應，台灣國際易學聯合會長、學者朱高正等，探討新時代國學的現代轉型和未來發展問題。

▲篔簹書院新書揭幕 。（圖／微信公眾號／台港澳e鷺通）

本屆海峽兩岸國學論壇以「國學的現代轉型與未來發展」為主題，探討國學經典的現代詮釋、國學研究的現代轉型、國學新思維、新思考、國學傳播及當代書院的研究與實踐等議題。

近百名兩岸學者在此次論壇間，從多個方面探討了新時代國學的現代轉型和未來發展問題，特別是對國學新思維的思考、催生國學研究和發展的新方向，包括如何面對現代化過程的危機、全球背景下西方強勢文化的衝擊滲透等。

▲兩岸名家對話現場 。（圖／微信公眾號／台港澳e鷺通）

在23日晚間的「兩岸名家對話」上，來自大陸的王子今、朱小健，以及台灣師範大學教授潘朝陽、高雄師範大學教授韓必霽，聚焦新時代國學「核心」、發展方向和傳播新變化，特別是網路技術帶來了文化傳承傳播的新態勢，和學習需求、傳播的新變化，為新時代國學的承傳與復興開闢新路徑的議題展開對話。

在現代書院的實踐和探索方面，來自各書院的專家各抒己見。台灣宏遠經典書院院長趙美琳提出，經典誦讀為高度語文能力的奠基和人生智慧的熏陶啟蒙，是人類兩千多年來歷史文明的共同特徵，不論中西，凡是有高度文化發展的民族，經典給兒童實施基礎教育的主要課程。