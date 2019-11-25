香港泛民派大勝／新華社96字詮釋　陸外交部耿爽重申「止暴制亂」

▲香港區議員選舉在昨24日舉行。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

香港特區第六屆區議會選舉昨（24日）結束，泛民派大勝，對此訊息大陸官方今天一早保持沉默，直至下午才由官媒《新華社》發出簡短訊息，隨後，外交部發言人耿爽在記者會上重申，「止暴制亂，恢復秩序，是香港當前最緊迫的任務。」

根據選舉結果，截至今早8點40分為止，「泛民派」已經獲得376席，超越總席次452席的一半，而建制派僅獲得55席。其中，在反修例抗爭已經持續長達5個月的背景下，24日香港民眾投票總人數達294萬人，總投票率71.2%，打破香港回歸以來所有選舉紀錄。

▲對於特區選舉，香港民主派召開記者會。（圖／記者宋良義攝）

對此訊息，大陸官方在今天下午由官媒《新華社》發布訊息，以96字詮釋選舉結果，「香港特別行政區第六屆區議會選舉24日舉行，25日中午完成計票工作。本屆區議會選舉投票24日上午7時30分開始，當晚10時30分結束。據選舉管理委員會宣布，18個選區452個區議會議席全部產生。」

在內容中，新華社並未對當選席次的黨派分布進行描述，而是在詮釋完選舉結果後，於報導內容的下一段強調，「本屆區議會選舉是香港修例風波以來第一場全港性選舉活動。」報導稱，過去5個多月中，亂港暴力分子與外部勢力遙相呼應，不斷製造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生髮展受挫。持續數月的社會動盪，嚴重干擾了選舉進程。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，大陸外交部發言人耿爽也在例行記者會上，表示「止暴制亂，恢復秩序，是香港當前最緊迫的任務。」他強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制”的方針堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」

據了解，本屆香港特區議會選舉，全部452個選區均有多於一人參選，也是1997年以來首次無人自動當選的一次選舉，選舉結果不單對明年立法會選舉有標誌性影響，更有可能左右2022年特首選舉。最終，泛民趁修例風波浪潮，一鼓作氣取得逾半區議會議席，下一步將大機會全取117席特首選委。

▼香港民眾上街，自發性聲援理大學生。（圖／記者游宗樺攝）

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