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長年菸酒還熬夜　28歲男罹「原發性巨塊型肝癌」切下6公斤病肝

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▲▼28歲男子切掉6公斤病肝。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼28歲男子切掉6公斤病肝。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

抽菸、喝酒、熬夜都是健康的殺手，不要認為還年輕就可以揮霍身體。廣東省深圳市第三人民醫院近日就有一名28歲的男性患者肝硬化進展到了末期，還得了原發性巨塊型肝癌，目前做了肝移植手術，切下了重達約6公斤的病肝。

據《看看新聞》報導，28歲的李先生（化名）3個月前因為食慾不振、噁心、腹脹到廣東省深圳市第三人民醫院檢查，檢查結果令他驚訝，B型肝炎和酒精肝導致他進展到肝硬化末期。除此之外，李男竟然還得了原發性巨塊型肝癌，目前已經切下了腫瘤密布、像石頭一樣硬，重達約6公斤的病肝。

▲▼28歲男子切掉6公斤病肝。（圖／翻攝自看看新聞）

李先生表示，自己抽菸有十多年了，一天大概抽兩包左右，除了抽菸之外喝酒也喝得不少，還常常熬夜玩手機到凌晨。深圳市三醫院肝臟外科（肝移植科）主任姜楠表示，這名患者有三大肝癌高危險因素，第一，有B型肝炎的病史；第二，有肝炎的家族史；第三，長期大量的飲酒和抽菸史。

醫生表示，肝癌患者一開始可能沒什麼感覺，只有腫瘤大到把肝包膜起來時才會疼痛，但到那時候肝癌往往已經進展到中晚期了。李先生這次檢查就已經確診為肝癌晚期，腫瘤已經侵犯到門靜脈分支，上腹部看上去明顯地比正常人要大很多。

▲▼28歲男子切掉6公斤病肝。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生也表示，在手術中發現這個肝臟是非常巨大的，因為患者體型本身就比較大，但是肝臟的體積遠遠超出正常人的體積，重量大概6公斤重，相當於兩個嬰兒的大小，直徑大概30多公分。據了解，換了肝後的李先生術後恢復情況良好，目前已經可以下床活動了。

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