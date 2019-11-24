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大陸全民瘋區塊練　新華社：浮躁是大敵末陷賺「快錢」歧途

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▲比特幣，消費，投資，電子錢包，虛擬貨幣，區塊鍊，Bitcoin，BTC，數位貨幣，加密貨幣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲數位貨幣示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者馬叔安／綜合報導

大陸近來流行操作諸如數位貨幣等「區塊練」的營商模式，然而《新華社》24日發表文章指出，有的人懷著爆炒心態、暴富心理，採取各種手段花式蹭熱點，倘若任由亂象叢生、壞了風氣，對行業的健康和長遠發展是很不利的，「發展區塊鏈，浮躁是大敵。」

文章寫道，從居高不下的熱度中，可以感受到企業、機構對區塊鏈技術和產業發展的熱情，但一些地方出現的「虛火」過旺、操作跑偏等現象也不容忽視，比如，有人「明明自身業務和區塊鏈八竿子打不著，硬要安上區塊鏈名號以大肆炒作；有的宣揚『數字貨幣就是區塊鏈』、『炒幣獲官方支持』等謬論，熱炒比特幣、歸零幣、空氣幣等。」

文章強調，有些項目招搖撞騙，行非法集資、傳銷、詐騙之實，倘若任由亂象叢生、壞了風氣，讓投機取巧者大行其道、踏實做事者舉步維艱，勢必造成「劣幣驅逐良幣」效應，區塊鏈不能成為炒作的「噱頭」、行騙的「招牌」，區塊鏈發展更不能陷入急功近利、熱衷賺「快錢」的歧途。

目前區塊鏈技術最大的應用是數位貨幣，例如比特幣的發明，其運作的基本邏輯是，如果人們有一本公共帳簿，記錄了所有的帳戶至今為止的所有交易，那麼對於任何一個帳戶，人們都可以計算出它目前擁有的金額數量，而區塊鏈恰恰是用於實現這個目的的公共帳簿，其儲存了全部交易記錄。

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