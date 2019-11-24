影／詩人流沙河去世享壽88歲　捍衛繁體字結交台灣作家

記者馬叔安／綜合報導

大陸著名現代詩人流沙河於23日下午在成都因病去世，享壽88歲。流沙河本名餘勛坦，1931年出生於成都，發跡於上世紀50年代，曾在大陸「反右運動」中被毛澤東點名批倒，直到70年代末重新開始創作，曾在大陸力推正體字（繁體字），並與台灣詩人余光中為摯友，曾撰文評論其作品。

▲已故作家流沙河（余勛坦）。（圖／記者馬叔安攝）

流沙河當年以最高分考入，四川大學農化系，就讀半年後就離校投入創作，曾任職於《川西農民報》、四川省文聯，並創辦中共建政以來一個官辦詩刊《星星》。

流沙河於1957年毛澤東親自點名，「假百花齊放之名，行死鼠亂拋之實」，被打為右派，被認為是「站在已被消滅的階級立場」上，「向人民發出的一紙挑戰書」，於1966年被押回老家勞動，長達12年，直到1979年復出，1985年起專職寫作，先後出版《鋸齒齧痕錄》、《獨唱》、《台灣中年詩人十二家》等著作。

▲已故作家流沙河（余勛坦）。（圖／記者馬叔安攝）

流沙河認同繁體字的價值，曾直言「每一個簡體字都無法證明其存在的理由」，曾於2016年發表《正體字回家》，此外，他也與余光中等台灣作家頻繁交流，鄭愁予等台灣作家也是在流沙河介紹下接觸大陸。

「流沙河」迄今已出版小說、詩歌、詩論、散文、翻譯小說、研究專著等著作22種。筆名取自《尚書·禹貢》之東至於海，西至於流沙，因為華人名字慣為3字，所以加上「河」。