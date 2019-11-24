圖文／周刊王

大陸浙江杭州一名單親媽媽許利，去年8月帶著2個女兒在散步時，突然遭到一輛失控的小客車撞飛，大女兒傷勢嚴重已在一年內花費了人民幣200多萬元（約900萬台幣），未料禍不單行，今年9月許利的母親被診斷出患有惡性卵巢腫瘤，經濟壓力龐大的她陷入兩難，甚至一度想用擲硬幣的方式來決定到底該救誰。

綜合陸媒報導，許利在去年8月帶著女兒散步時，後方突然衝出一輛失控的小客車，朝她們撞來，大女兒傷勢非常嚴重，許利表示車禍當下，大女兒的眼睛、嘴巴、耳朵及鼻子全都是血，送醫急救後，診斷結果顯示大女兒的是神經受損，從此失去視力，她們已經轉了多家醫院救治，花費了人民幣200多萬元（約900萬台幣）。

▲女兒病危母罹癌！單親媽積蓄用光陷兩難「擲硬幣」決定救誰。（圖／翻攝時間視頻）

而在今年9月，許利的母親被診斷出患有惡性卵巢腫瘤，需要人民幣30幾萬（約100多萬台幣）的醫療費用，但之前為救治大女兒，已經花光她所有積蓄，且醫生表示至少還需要花人民幣50多萬（約200多萬台幣），才能讓女兒康復。對此，許利甚至曾想過用擲硬幣的方式，來選擇最後要救誰。

許利表示，按照現在家中的經濟狀況，她陷入兩難。最後她也透露，雖然環境困苦，可是她不願意放棄任何一方，「醫生說只要我媽媽配合治療，康復機率還是很大的，我女兒嘛，醫生說只要把感染控制住，最好的狀態就是能自己坐起來。」

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