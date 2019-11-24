潘文忠專訪／供弱勢生、技職生最佳路徑！教長揭成長之路…成就更多孩子

▲教育部長潘文忠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

「要成就更多孩子、讓孩子成為更好的自己。」潘文忠接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，他在宜蘭壯圍農村長大，那裏是偏鄉，自己的生活環境也相對較苦，因此更能理解某些孩子在學習過程可能遭遇的困難。「協助偏遠地區、弱勢孩子，政府責無旁貸，這才是教育平權。」



潘文忠舉例日前推動的「教育儲蓄戶」，他說，有些孩子真的很辛苦，這樣的計畫能讓學校看到需要幫助的孩子，並在保護個資的情況下，讓外界清楚了解該如何協助他們，同時可以讓熱心人士了解幫助的對象，不必擔心錢捐給誰。

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▲潘文忠參加技藝競賽月活動與學生合影。（圖／翻攝教育部長潘文忠臉書）

潘文忠強調，之前教育部推動「偏遠地區學校教育發展條例」，一年編列25億，這些經費不僅可以提供偏區學童穩定的資源，老師也可以在學校教得更久。他說，對偏遠學生最不公平的就是老師無法久任，可能老師才上一段時間，下學期就換另一位，孩子就又必須重新適應。

潘文忠說，堅持這些政策的推動，其實都是自己生長環境的體悟，他說，希望這些政策的協助，能實踐教育平權，對弱勢的孩子來說，這也是比較制度面的實際協助，而不只是老生常談。

▲潘文忠期望，讓孩子成為更好的自己。（圖／記者呂佳賢攝）

除了幫助弱勢生，技職教育也是潘文忠心心念念的一環，他感嘆，近年受到升學影響，只要成績優秀的就鼓勵他們往普通高中走，技職教育因此慢慢傾斜。這幾年教育部投入的前瞻優化80億計畫，或是未來規劃5年的300億，就是希望技職學校除了有更多好的設備外，也希望他們所學能與現在的產業有更多的連結，「技職教育不能歪」，這是他的期望。

因為重視技職教育，潘文忠時常跟這些學生接觸，他開心表示，只要有時間，一定會出席各種技藝競賽場合，他發現，只要給孩子機會，他們的潛力會展現得讓人驚訝。潘文忠提到日前出席「技職界的奧運-第45屆國際技能競賽的心情，「學生分享自己作品時，眼神幟熱，希望父母都可以看到，並了解當孩子做著自己真正想做的事情時，叫他們停下來都不肯時，就會知道什麼叫狂熱。」

不管是弱勢生或是技職生，潘文忠認為，「應該提供孩子適合他們的路徑，一起成就更多孩子，讓他們走出自己的路，這也與現在推動的108課綱一樣，一起完成孩子的理想跟夢想，才能讓孩子成為更好的自己。」

