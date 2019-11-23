10歲表妹房內獨處！他闖入硬來2回　挨告竟扯：都是家庭環境害的...法官傻眼

▲阿日對小表妹伸出狼爪，法官判刑後他竟以生長在破碎家庭為由，哭求減刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄10歲女童小乃（化名）回外婆家時，其表哥阿日（化名）竟趁著她獨自待在房內時，闖進房並強行脫下內褲性侵得逞。小乃事後返家向媽媽哭訴，阿日的惡行因此曝光。高雄地院依對未滿14歲女子強制性交罪將阿日判刑7年6個月，阿日不服提出上訴，還辯稱，從小生長在破碎的家庭環境，才導致行為偏差，請求法官輕判，但仍遭駁回。

判決書指出，小乃2018年7月初回外婆家探親，但沒想到才待不到3個小時，阿日就趁她獨自一人待在房內時，闖進去硬拖下她內褲性侵得逞。誇張的是，阿日洩慾完畢後，竟還不肯罷休，不顧小乃反抗，強行抱住對方，用手指再度插入小乃體內，直到小乃使盡全力掙脫後，阿日才摸摸鼻子走出房間。

事發當晚，小乃回家與家人用餐，但她卻突然情緒崩潰痛哭，並說出自己遭到表哥性侵。小乃媽媽一聽當場崩潰，氣得直奔警局報案。

阿日到案後坦承犯行，一審法官認為，他為了逞一己私慾，不顧小乃反抗強制性交，影響她健康、人格健全發展，且始終未與小乃達成和解，因此重判7年6月徒刑。

然而，阿日不服提出上訴，其委任辯護律師也表示，阿日生長在破碎而惡劣的成場環境，才導致她行為偏差而犯下大錯，而他也沒有任何前科，犯罪手段上輕，惡性也並非重大，全案有「情輕法重」的情形，因此請求法官從輕量刑。

對此，高雄高分院審理後認為，阿日身為小乃的表哥，卻利用機會對她伸出魔爪，不僅侵犯了小乃的性自主權，也對她造成了難以抹滅的心理創傷，且他所犯的罪刑也不足以引起同情，也沒有可憐憫之處，因此維持一審原判，駁回阿日請求。全案可上訴。

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