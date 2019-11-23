　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10歲表妹房內獨處！他闖入硬來2回　挨告竟扯：都是家庭環境害的...法官傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿日對小表妹伸出狼爪，法官判刑後他竟以生長在破碎家庭為由，哭求減刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄10歲女童小乃（化名）回外婆家時，其表哥阿日（化名）竟趁著她獨自待在房內時，闖進房並強行脫下內褲性侵得逞。小乃事後返家向媽媽哭訴，阿日的惡行因此曝光。高雄地院依對未滿14歲女子強制性交罪將阿日判刑7年6個月，阿日不服提出上訴，還辯稱，從小生長在破碎的家庭環境，才導致行為偏差，請求法官輕判，但仍遭駁回。

判決書指出，小乃2018年7月初回外婆家探親，但沒想到才待不到3個小時，阿日就趁她獨自一人待在房內時，闖進去硬拖下她內褲性侵得逞。誇張的是，阿日洩慾完畢後，竟還不肯罷休，不顧小乃反抗，強行抱住對方，用手指再度插入小乃體內，直到小乃使盡全力掙脫後，阿日才摸摸鼻子走出房間。

事發當晚，小乃回家與家人用餐，但她卻突然情緒崩潰痛哭，並說出自己遭到表哥性侵。小乃媽媽一聽當場崩潰，氣得直奔警局報案。

阿日到案後坦承犯行，一審法官認為，他為了逞一己私慾，不顧小乃反抗強制性交，影響她健康、人格健全發展，且始終未與小乃達成和解，因此重判7年6月徒刑。

然而，阿日不服提出上訴，其委任辯護律師也表示，阿日生長在破碎而惡劣的成場環境，才導致她行為偏差而犯下大錯，而他也沒有任何前科，犯罪手段上輕，惡性也並非重大，全案有「情輕法重」的情形，因此請求法官從輕量刑。

對此，高雄高分院審理後認為，阿日身為小乃的表哥，卻利用機會對她伸出魔爪，不僅侵犯了小乃的性自主權，也對她造成了難以抹滅的心理創傷，且他所犯的罪刑也不足以引起同情，也沒有可憐憫之處，因此維持一審原判，駁回阿日請求。全案可上訴。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

肚餓訂熊貓！外送員見超正顧客傳訊「做個朋友」　大眼妹嚇傻：他有我地址...

才剛交往...飢渴男直奔14歲小女友家！2週爽啪3回　她爸抓包氣瘋：絕不原諒

ET快訊
金馬獎／金馬主席李安登場！　感人發言「電影不需要勇敢」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋10屁孩燃放信號彈嚇壞居民　不到1天遭逮稱：夜遊助興

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

10歲表妹房內獨處！他闖入硬來2回　挨告竟扯：都是家庭環境害的...法官傻眼

貨車切道不打方向燈！女騎士嚇壞急煞自摔…2歲兒「臉著地濺血右手撕裂」

帶娼到摩鐵…馬伕抽頭2千還喊冤　警察：你就是負責人，罪加一等

長腿正妹南漂高雄「感情事業都不順」　員警頂樓救人喊：手先拉

屌打鄉民2倍長！60公分「海象GG化石」販售搶爆　專業修復團隊首現身

獨／直播賣假貨爭議　連千毅透過律師放話要告了：我也想知道結果

「妳X魚不正常」！噁男扒光國一兒同班女同學衣強拖浴室...一通電話讓他軟了

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

板橋10屁孩燃放信號彈嚇壞居民　不到1天遭逮稱：夜遊助興

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

10歲表妹房內獨處！他闖入硬來2回　挨告竟扯：都是家庭環境害的...法官傻眼

貨車切道不打方向燈！女騎士嚇壞急煞自摔…2歲兒「臉著地濺血右手撕裂」

帶娼到摩鐵…馬伕抽頭2千還喊冤　警察：你就是負責人，罪加一等

長腿正妹南漂高雄「感情事業都不順」　員警頂樓救人喊：手先拉

屌打鄉民2倍長！60公分「海象GG化石」販售搶爆　專業修復團隊首現身

獨／直播賣假貨爭議　連千毅透過律師放話要告了：我也想知道結果

「妳X魚不正常」！噁男扒光國一兒同班女同學衣強拖浴室...一通電話讓他軟了

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

金馬・時尚／李千那DIOR禮服轉身有亮點　「蝴蝶肌」美炸

控球版詹皇上線　生涯首次連7場助攻上雙追平魔術強森

金馬獎／《下半場》范少勳、朱軒洋帥翻！　筆挺西裝現身…全場爆尖叫

不只育兒津貼加倍！蔡英文推1加倍、5增加：長照總經費未來增加至600億

「明廳暗房」就對了？專家4點神布置：睡出事業新高度

冬盟／開幕戰表現自認普通　徐若熙嘗試塞內角

14米多媒體聖誕樹+冰屋！首爾樂天世界塔聖誕燈飾登場

MotoGP／談Jorge Lorenzo退休　日資深車手：熱情動力難維持

金馬獎／李千那腰瘦崩潰「我沒有想要瘦」求救現場媒體

搭火車「座位重疊」！心急妹衝下車確認　悲劇秒發生：祝妳順利...釣出同車人

社會熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

假擄人真慶生　20警攻堅聽見歡笑聲傻眼

工程師嫖妓氣跑老婆向援交妹求償700萬　法官打臉　

遊覽車未依燈號左轉　17歲無照少年爆頭亡

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

快訊／淡水騎士自摔　慘遭遊覽車輾斃

齊名連千毅！　太陽會「千字輩」大哥落網

更多熱門

相關新聞

親戚吵架　他用吉娃娃扔表哥

親戚吵架　他用吉娃娃扔表哥

美國佛州聖彼德斯堡市(St. Petersburg)近來發生一起離奇案件，一名男子和親戚吵架後，竟然把所養的1歲吉娃娃當武器，連狗帶籠一起扔向表哥，導致對方受傷而面臨輕罪的起訴。

捐腎給表哥表妹愛得永生

捐腎給表哥表妹愛得永生

下嫁表哥　單親媽：不怕婆媳問題

下嫁表哥　單親媽：不怕婆媳問題

男無房無車…能嫁嗎？真實案例打臉

男無房無車…能嫁嗎？真實案例打臉

10歲女童嫁22歲表哥　網痛批：性侵

10歲女童嫁22歲表哥　網痛批：性侵

關鍵字：

表妹表哥家庭環境

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

川普：若不是我香港14分就被殲滅

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面