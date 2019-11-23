澳男暴打38週孕婦！恐怖監視器曝光「這是伊斯蘭恐懼症」

實習記者劉雪兒／綜合報導

澳洲悉尼一名43歲男子20日無故痛毆懷孕38周孕婦，被控傷害等罪名。澳洲伊斯蘭教協會（AFIC）主席杰納德認為，兇嫌顯然擁有「伊斯蘭恐懼症」。當地研究指出，伊斯蘭恐懼症其實在澳洲一直存在，甚至持續發生。

根據《CNA》報導，3名戴頭巾的女子20日坐在悉尼市西部一間咖啡館聊天，期間有說有笑。不料一名陌生男子突然上前，才講沒兩句話，便出拳痛毆其中一名31歲孕婦。

當時男子發瘋似地拳打腳踢，受害婦人被打倒在地。周遭客人見狀嚇壞，眼見男子不打算停手，趕緊上前將人拉開。

警方表示，受害者目前已懷孕38週，已經出院，男子則被控襲擊罪名，不得保釋。至於犯罪動機部分，警方未進一步透露，但不排除對加控其他罪狀。

澳洲伊斯蘭教協會21日表示，當時有人聽到男子向受害者及其同行友人高喊「反伊斯蘭仇恨言論」。主席杰納德認為，這顯然是種族歧視和對伊斯蘭的仇恨攻擊。

查爾斯史都華大學（Charles Sturt University）研究人員的一份報告指出，澳洲的伊斯蘭恐懼症是一種「持續的現象」，受害者多半是戴著頭巾的女性。根據統計，在113位聲稱受到恐嚇或騷擾的女性受害者中，有96％的婦女戴著頭巾。