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裝修工人拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」…竟拉出一具屍骸！揭開14年壁屍詭案

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▲▼裝修工拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」…竟拉出一具屍骸！揭開14年壁屍詭案。（圖／翻攝東方110）

▲老舊公宅裝修，工人拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」。（圖／翻攝東方110，下同）

記者許力方／綜合報導

上海驚傳恐怖壁屍案！有屋主日前入住老舊公共住宅，便找人來裝修改造，沒想到，工人拆開廁所頂部的壁櫥時，發現有一坨發黑的屍塊，被塞在紅色塑膠盆內裝箱，他心想「怎麼有一塊肉乾放在這」還好奇地摸了一下，結果法醫檢查後確認為一具成年男性屍骸，曝光了塵封多年的驚人秘密。

事發於3月14日，新屋主入住位在臨平路的一間老舊公宅，負責拆除作業的工人老沈撬開廁所上方的壁櫥，赫然發現一個貼著膠帶的奇怪箱子，「我就摸了一下，我說這裡面放這個肉乾幹嘛？」打開後，一個紅色塑膠盆因年久老化，當場碎裂在地，數塊已經碳化發黑的屍骸應聲掉落，竟然是人的頭骨。

▲▼裝修工拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」…竟拉出一具屍骸！揭開14年壁屍詭案。（圖／翻攝東方110）

▲▼裝修工拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」…竟拉出一具屍骸！揭開14年壁屍詭案。（圖／翻攝東方110）

▲壁櫥拉出一具屍骸！驚揭14年壁屍命案兇手。

工人嚇得報案，警方趕到後會同法醫勘驗，顱骨上凹陷的眼窩、泛白的牙齒和碳化的骨骼，拚湊後確認為一具成年男性的骨骸，已經死亡2年以上，手指甲較長、門牙缺失。警方調查，屋主為一名老婦人，兒子苗姓男子曾住在此處，年屆62歲，和死者年齡相仿，不過他一年前已經病逝。

警方表示，苗男曾經留宿酒友，擴大追查其交友關係，發現他生前有債務官司纏身，存款帳戶早就被法院凍結，親友都說他脾氣暴躁，有酗酒暴力傾向，「寧可在外面流浪也不住在一起」，苗大姊還說，弟弟「一直打我媽媽，把她關在外面」。

「所有涉案人不是中風就是死了！」警方調查陷入困難，因此針對骸骨面容進行人體素描復原，並重新排查失蹤人口，根據DNA等生物跡證顯示，死者疑似是2015年被判定死亡的張姓男子，61歲的張男因病退休後，原本每個月都會在發薪水那天出現，但2005年春節後突然人間蒸發。

友人聲稱，看到張男時已經沒有牙齒了，他有在做一點小生意，多數喝酒場合都是他買單。鑑識人員比對後，發現骨骸與張男DNA高度相似，比對封箱上膠帶上的指紋，鎖定封屍的兇手就是去年病逝的苗男。

警方反覆勘查現場，並沒有找到張、苗兩人以外第三人活動的痕跡，且2016年11月時，苗家電費突然爆增3倍，但屋內唯一的電器是一台電扇，懷疑就是苗男處理屍體的佐證之一。壁屍案謎底終於解開，也還給家屬案情真相。

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▼比對DNA、指紋，確認前屋主殺害酒友後藏屍壁櫥中。

▲▼裝修工拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」…竟拉出一具屍骸！揭開14年壁屍詭案。（圖／翻攝東方110）

▲▼裝修工拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」…竟拉出一具屍骸！揭開14年壁屍詭案。（圖／翻攝東方110）

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