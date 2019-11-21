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新北警界金馬獎登場！　胡宇威現身力挺婦幼安全

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▲▼ 。（圖／新北市政府警察局提供）

▲第8屆「婦幼安全創意比賽」頒獎典禮11/21登場，知名主播岑永康、藝人胡宇威也現身力挺，與新北警共同守護婦幼安全。（圖／新北市政府警察局提供，下同）

記者鍾欣妍／綜合報導

號稱新北市警界金馬獎的「婦幼安全創意比賽」，第8屆頒獎典禮今天(11/21)登場，由主播岑永康擔綱主持，藝人胡宇威也以特別嘉賓身分出席，現場還邀請埔墘國小帶來「拒絕家暴-祥獅獻瑞」開場表演，以及介壽國小、莊敬高職精彩的舞蹈表演，此次受邀的國小學童，都是因為感念平日警察哥哥、姐姐護童的辛勞，特別情義相挺應邀演出。 

▲▼ 。（圖／新北市政府警察局提供）

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▲熱心公益的藝人胡宇威以特別嘉賓身分，出席新北市第8屆「婦幼安全創意比賽」頒獎典禮，為典禮添色許多。

這次典禮共頒發婦幼安全微電影、GIF動態圖創作及海報繪畫等28個獎項，入圍的5部微電影都獨具特色，其中由秀峰高中劉可婷老師指導的作品銀獎「聽見妳的聲音」與佳作「謝謝你」，更是連2年入圍微電影比賽；金獎作品「婦幼防暴報」，創作家許家瑋已連3年參賽，許家瑋表示自己平時就喜歡繪圖、動畫剪輯，創作概念是將婦幼防暴的觀念，以色彩鮮明簡約的卡通呈現，因為婦幼安全教育需要從小開始樹立，比起讀一字一句的文字，卡通動畫絕對更吸引小朋友。

在國小海報繪畫比賽項目，低年級組及高年級組金獎得獎者，分別為就讀土城國小的龔于硯，及文德國小的彭冠茵；而中年級組後埔國小的劉曉憶，超越去年佳作成績，今年以「您撥113可保護他們」鮮明又生動的畫作，一舉拿下中年級金獎；另就讀自強國小的龍鳳胎姐弟胡著妍、胡著霆，從小就喜歡畫畫，他們的母親張晏華也是美術老師，因此二姐弟從低年級就開始參加婦幼安全創意比賽，到今年已經五年級了，二姐弟雙雙獲選高年級組銀獎、佳作成績，可見透過婦幼安全創意比賽向下紮根的重要。

▲▼ 。（圖／新北市政府警察局提供）

▲新北市第8屆「婦幼安全創意比賽」頒獎典禮，由新北市警局長陳檡文頒獎表揚得獎者。

GIF動態圖比賽項目，創作家鄭仲軒以風趣的畫風、搭配作品主題「小妹與女警」展現出婦幼安全的工作態度，因而獲得評審青睞獲選金獎，鄭仲軒表示，其實動態圖沒有大家想像中的困難，用GIF動態圖比靜態圖更能有效的吸引人們的注意力，很感謝新北市警局舉辦這麼有創意的比賽。

新北市警察局長陳檡文表示，「婦幼安全」是警政重點工作，藉由婦幼隊所舉辦的「婦幼安全創意比賽」活動，不斷提升民眾對婦幼安全之認知，激發民眾、學童對婦幼安全的正面思考，使更多人關心並加入婦幼保護工作的行列；另隨著我國逐漸步入高齡化社會，希望結合各單位一同將「防治家暴」的理念擴大到長者、關懷長者。也提醒民眾如有受暴情事一定要保持冷靜，盡快撥打110或婦幼保護專線113向警察尋求協助。

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