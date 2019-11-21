柯文哲怒嗆范雲：被收買就被收買，囉哩叭唆幹什麼？

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨酸社民黨主席范雲遭收買，引來范雲反擊，還爆料柯營在2018年時曾透過中間人要延攬任她副市長，更承諾4年後支持選她選市長，「那時候是不是在收買？」對此，柯文哲21日受訪反擊，「中間人是哪個中間人？」兩人風格不同，自己不會用她；柯還說，「被收買就被收買，囉哩叭唆幹甚麼？奇怪」。

▲柯文哲、范雲。（合成圖／ETtoday資料照）

對於范雲爆料曾透過中間人要延攬她當副市長？柯文哲21日出席Wirforce活動前受訪表示，為了這件事情，我今天早上開會還問幕僚說，有誰以前接觸過范雲？結果沒有人要承認，「應該問她中間人是哪個中間人？我順便把我旁邊的，如果真的有掮客、騙子揪出來」。

「以我的個性我怎麼會用她？這麼兇」，柯文哲說，我們這種做事速度很快的，有辦法在柯市府工作的，好歹風格就不像，「人家說會合不合，不像啊，我倒覺得很奇怪，你們應該去追問她，中間人是誰？我順便查一下我們旁邊是誰在當掮客」；柯說，只有三個可能，一個是她被騙、一個是她說謊、一個是媽祖託夢，「問她就知道了，追問中間人是誰，趕快去追」。

接著記者問，范雲還反擊「跟民眾黨合作就是找回良心，跟其他政黨就被收買」？柯文哲略為動怒，不滿表示，「她被收買就被收買，囉哩八說幹甚麼？奇怪」，直言妳愛問我就回答，被收買就被收買，囉哩叭唆幹甚麼，「妳黨都沒有了，還囉嗦甚麼？」

媒體追問，是否認為范雲背棄選民？柯文哲欲言又止表示，「算了，不過是這樣，反正排列組合也是可以，公司併購改組也是常有的」。

另外，昨天在接受專訪時還說時代力量救不起來、把黃國昌排在第4席是騙票，柯文哲說，「我覺得黃國昌戰鬥力很強，但是…，不過是這樣，考慮政治實際問題，他還是可惜」。

